Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 января 2021 года Vivo Y51a с экраном 6.58" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.44-дюймового Oppo F17, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.