Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 июня 2021 года Vivo Y53s с экраном 6.58" и чипом Qualcomm Snapdragon 480, против 6.39-дюймового Huawei Honor 9C, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.