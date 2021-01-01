Vivo Y53s против Samsung Galaxy A20e
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 июня 2021 года Vivo Y53s с экраном 6.58" и чипом Qualcomm Snapdragon 480, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy A20e, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo Y53s
- Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 3 ГБ
- Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
- На 0.78" большая диагональ экрана
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 35% выше плотность пикселей (401 vs 296 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 480
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A20e
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 48 граммов меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 5.6 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
53
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
43
24
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
51
46
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
78
57
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
62
47
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.58 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|296 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
|80.98%
|Цветовой охват sRGB
|-
|96.2%
|ШИМ (PWM)
|-
|349 Гц
|Время отклика
|-
|32.6 мс
|Контрастность
|-
|1357:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164 мм
|147.4 мм
|Ширина
|75.3 мм
|69.7 мм
|Толщина
|8.5 мм
|8.4 мм
|Вес
|189 граммов
|141 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Серебристый
|Красный, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 480
|Samsung Exynos 7 Octa 7884
|Макс. частота
|2000 МГц
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
|- 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|8 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Mali-G71 MP2
|Частота GPU
|825 МГц
|770 МГц
|FLOPS
|~468 Гфлопс
|~64 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1333 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Y53s +63%
381
234
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y53s +52%
1306
858
|CPU
|65039
|47677
|GPU
|54320
|52084
|Memory
|50917
|30737
|UX
|76732
|38477
|Total score
|246022
|168247
|Stability
|-
|95%
|Graphics test
|-
|1 FPS
|Graphics score
|-
|323
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|OriginOS 1.0
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|-
|10.9 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 66 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (30% за 20 минут)
|Время полной зарядки
|1:46 ч.
|1:40 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|10120 x 6328
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|2 (64 МП + 2 МП)
|2 (13 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|15
|6
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2021 года
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.5 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.3 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Наушники
- Пленка на экране
| - Смартфон
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo Y53s более удачной покупкой.
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