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Vivo Y53s против Samsung Galaxy A21s

Виво Y53s
VS
Самсунг Галакси А21с
Vivo Y53s
Samsung Galaxy A21s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 июня 2021 года Vivo Y53s с экраном 6.58" и чипом Qualcomm Snapdragon 480, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A21s, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y53s
  • Показывает на 94% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 49% выше плотность пикселей (401 vs 270 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 381 и 188 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy A21s
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (488 против 446 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo Y53s
vs
Galaxy A21s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.58 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 82.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 88.4%
ШИМ (PWM) - 500 Гц
Время отклика - 30.4 мс
Контрастность - 1500:1
Максимальная яркость
Vivo Y53s
446 нит
Galaxy A21s +9%
488 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 163.6 мм
Ширина 75.3 мм 75.3 мм
Толщина 8.5 мм 8.9 мм
Вес 189 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Серебристый Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y53s +2%
84.5%
Galaxy A21s
82.8%

Производительность

Тестируем Виво Y53s и Самсунг Галакси А21с в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Samsung Exynos 850
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G52 MP1
Частота GPU 825 МГц 820 МГц
FLOPS ~468 Гфлопс ~26 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Y53s +103%
381
Galaxy A21s
188
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y53s +19%
1306
Galaxy A21s
1097
AnTuTu Benchmark 9
Vivo Y53s +94%
246022
Galaxy A21s
127073
CPU 65039 35291
GPU 54320 25718
Memory 50917 32247
UX 76732 34753
Total score 246022 127073
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 2 FPS
Graphics score - 419
PCMark 3.0 score - 5565
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI OriginOS 1.0 One UI 3.0
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 66 минут) Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:46 ч. 2:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo Y53s
н/д
Galaxy A21s
18:02 ч.
Время просмотра видео
Vivo Y53s
н/д
Galaxy A21s
17:29 ч.
Время разговора (3G)
Vivo Y53s
н/д
Galaxy A21s
39:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y53s vs Samsung Galaxy A21s
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 10120 x 6328 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (64 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 13
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo Y53s
н/д
Galaxy A21s
79.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2021 года Май 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Наушники
- Пленка на экране		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo Y53s более удачной покупкой.

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