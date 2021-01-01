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Vivo Y70 против Oppo Realme 6

Виво Y70
Vivo Y70
VS
Оппо Реалми 6
Oppo Realme 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 октября 2020 года Vivo Y70 с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.5-дюймового Oppo Realme 6, который имеет процессор MediaTek Helio G90T и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y70
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Весит на 20 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo Realme 6
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 55% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 56% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 539 и 345 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo Y70
vs
Realme 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.44 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 84.1%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.7%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 25.4 мс
Контрастность - 991:1
Максимальная яркость
Vivo Y70
н/д
Realme 6
443 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161 мм 162.1 мм
Ширина 74.1 мм 74.8 мм
Толщина 7.8 мм 8.9 мм
Вес 171 грамм 191 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y70
83.9%
Realme 6
84.1%

Производительность

Тестируем Виво Y70 и Оппо Реалми 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 MediaTek Helio G90T
Макс. частота 2000 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G76MC4
Частота GPU 600 МГц 800 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~184 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Y70
345
Realme 6 +56%
539
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y70
1425
Realme 6 +20%
1710
AnTuTu Benchmark 8
Vivo Y70
185568
Realme 6 +55%
287604

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0
Оболочка UI Funtouch OS 11 Realme UI
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Да (100% за 55 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 0:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo Y70
н/д
Realme 6
17:04 ч.
Время просмотра видео
Vivo Y70
н/д
Realme 6
14:00 ч.
Время разговора (3G)
Vivo Y70
н/д
Realme 6
37:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y70 vs Oppo Realme 6
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo Y70
н/д
Realme 6
86.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года Март 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.71 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.57 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Oppo Realme 6.

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