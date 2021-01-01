Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 октября 2020 года Vivo Y70 с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.5-дюймового Oppo Realme 6, который имеет процессор MediaTek Helio G90T и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.