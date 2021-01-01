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Vivo Y72 5G против Oppo Realme 8 5G

Виво Y72 5G
VS
Оппо Реалми 8 5G
Vivo Y72 5G
Oppo Realme 8 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Vivo Y72 5G с экраном 6.58" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.5-дюймового Oppo Realme 8 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y72 5G
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Oppo Realme 8 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 51% выше максимальная яркость экрана (586 против 388 нит)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 576 и 526 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Y72 5G
vs
Realme 8 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.58 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 83.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 98.3%
Время отклика 31 мс 26.5 мс
Контрастность 599:1 823:1
Максимальная яркость
Y72 5G
388 нит
Realme 8 5G +51%
586 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 162.5 мм
Ширина 75.3 мм 74.8 мм
Толщина 8.5 мм 8.5 мм
Вес 193 грамма 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Розовый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Y72 5G +1%
84.5%
Realme 8 5G
83.9%

Производительность

Тестируем Виво Y72 5G и Оппо Реалми 8 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 5G MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц 955 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Y72 5G
526
Realme 8 5G +10%
576
Geekbench 5 (многоядерный)
Y72 5G
1694
Realme 8 5G +7%
1814
AnTuTu Benchmark 8
Y72 5G
н/д
Realme 8 5G
301361
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Funtouch OS 11.1 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Y72 5G
н/д
Realme 8 5G
17:14 ч.
Время просмотра видео
Y72 5G
н/д
Realme 8 5G
12:20 ч.
Время разговора (3G)
Y72 5G
н/д
Realme 8 5G
29:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y72 5G vs Oppo Realme 8 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.1
Фокусное расстояние - 26 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth - LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Y72 5G +5%
86 дБ
Realme 8 5G
81.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.2 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка наклеена на экран
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Oppo Realme 8 5G. У него лучшие дисплей, производительность и звук.

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