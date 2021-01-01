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Vivo Y72 5G против Samsung Galaxy A70

Виво Y72 5G
VS
Самсунг Галакси А70
Vivo Y72 5G
Samsung Galaxy A70

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Vivo Y72 5G с экраном 6.58" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 675 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y72 5G
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700 5G
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 526 и 483 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy A70
  • На 57% выше максимальная яркость экрана (609 против 388 нит)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Y72 5G
vs
Galaxy A70

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.58 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 86%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% -
Время отклика 31 мс -
Контрастность 599:1 -
Максимальная яркость
Y72 5G
388 нит
Galaxy A70 +57%
609 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 164.3 мм
Ширина 75.3 мм 76.7 мм
Толщина 8.5 мм 7.9 мм
Вес 193 грамма 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Розовый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Y72 5G
84.5%
Galaxy A70 +2%
86%

Производительность

Тестируем Виво Y72 5G и Самсунг Галакси А70 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 5G Qualcomm Snapdragon 675
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 7 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Adreno 612
Частота GPU 950 МГц 700-750 МГц
FLOPS - ~328.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Y72 5G +9%
526
Galaxy A70
483
Geekbench 5 (многоядерный)
Y72 5G +78%
1694
Galaxy A70
954
AnTuTu Benchmark 7
Y72 5G
н/д
Galaxy A70
174607
AnTuTu Benchmark 8
Y72 5G
н/д
Galaxy A70
219975
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI Funtouch OS 11.1 One UI 3.1
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Y72 5G
н/д
Galaxy A70
13:24 ч.
Время просмотра видео
Y72 5G
н/д
Galaxy A70
17:35 ч.
Время разговора (3G)
Y72 5G
н/д
Galaxy A70
37:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y72 5G vs Samsung Galaxy A70
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 6500 x 4920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (32 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 32 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth - PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Y72 5G +5%
86 дБ
Galaxy A70
81.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Март 2019 года
Дата начала продаж Май 2021 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг 0.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.2 Вт/кг 1.48 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка наклеена на экран
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность, коммуникации и корпус - выбирайте Vivo Y72 5G, а если программное обеспечение и звук – то Samsung Galaxy A70.

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