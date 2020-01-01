Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июня 2018 года Vivo Y81 с экраном 6.22" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.2-дюймового Oppo A5s, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.