Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 7 марта 2019 года Vivo Y91c с экраном 6.22" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.2-дюймового Oppo Realme 3, который имеет процессор MediaTek Helio P70. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.