Vivo Y95 против Huawei Honor 9 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 ноября 2018 года Vivo Y95 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.65-дюймового Huawei Honor 9 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo Y95
- На 0.57" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1030 мАч более емким аккумулятором – 4030 против 3000 мАч
- Более энергоэффективный CPU
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Тонкие рамки – на 7.06% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 11 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Honor 9 Lite
- На 58% выше плотность пикселей (427 vs 270 PPI)
- Более новая ОС: Android 9 против 8.1
- Весит на 14.5 граммов меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
54
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
26
27
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
68
54
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
51
49
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
55
56
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
50
50
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Vivo Y95 и Huawei Honor 9 Lite
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.22 дюймов
|5.65 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|18.9:9
|18:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|427 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.18%
|76.12%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|155.1 мм
|151 мм
|Ширина
|75 мм
|71.9 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.6 мм
|Вес
|163.5 грамма
|149 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Звездный черный, Красная заря
|Сапфировый синий, Черный, Ледяной серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 439
|HiSilicon Kirin 659
|Архитектура
|4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|1950 МГц
|2360 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|16 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Mali-T830 MP2
|GPU-ядер
|-
|2
|Частота GPU
|450 МГц
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
181
Geekbench 5 (многоядерный)
899
AnTuTu Benchmark 8
106124
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|Funtouch 4.5
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|-
|9.3 ГБ
Батарея
|Объем
|4030 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|-
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:35 ч.
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
|Особенности
|- Эффект "боке"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|5120 x 3840
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.0
|f/2
|Фокусное расстояние
|-
|28 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|4
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2018 года
|Декабрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2018 года
|Февраль 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.09 Вт/кг
|0.44 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.32 Вт/кг
|0.96 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее батарея - выбирайте Vivo Y95, а если дисплей, программное обеспечение и звук – то Huawei Honor 9 Lite.
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