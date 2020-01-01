Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 ноября 2018 года Vivo Y95 с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.65-дюймового Huawei Honor 9 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.