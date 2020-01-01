Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2019 года Vivo Z1x с экраном 6.38" и чипом Qualcomm Snapdragon 712, против 6.3-дюймового Oppo Realme 3 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.