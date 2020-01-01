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Vivo Z1x против Oppo Realme 6 Pro

Виво Z1x
Vivo Z1x
VS
Оппо Реалми 6 Про
Oppo Realme 6 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2019 года Vivo Z1x с экраном 6.38" и чипом Qualcomm Snapdragon 712, против 6.6-дюймового Oppo Realme 6 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Z1x
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (508 против 423 нит)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Oppo Realme 6 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (542 и 416 баллов)
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
Vivo Z1x
vs
Realme 6 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.38 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 404 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 84.7%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.4%
ШИМ (PWM) - 2336 Гц
Время отклика - 28.4 мс
Контрастность - 1195:1
Максимальная яркость
Vivo Z1x +20%
508 нит
Realme 6 Pro
423 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.5 мм 163.8 мм
Ширина 75.2 мм 75.8 мм
Толщина 8.1 мм 8.9 мм
Вес 189.6 граммов 202 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Фиолетовый, Синий Синий, Красный, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Z1x
83.3%
Realme 6 Pro +2%
84.7%

Производительность

Тестируем Виво Z1x и Оппо Реалми 6 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 712 Qualcomm Snapdragon 720G
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360) 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465 Silver)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 616 Adreno 618
Частота GPU - 800 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Z1x
416
Realme 6 Pro +30%
542
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Z1x
1557
Realme 6 Pro +6%
1650
AnTuTu Benchmark 8
Vivo Z1x
218550
Realme 6 Pro +25%
272761

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI Funtouch 10 Realme UI
Размер системы из коробки - 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 45 минут) Да, VOOC 4.0 (100% за 57 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 0:57 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo Z1x
н/д
Realme 6 Pro
14:42 ч.
Время просмотра видео
Vivo Z1x
н/д
Realme 6 Pro
14:01 ч.
Время разговора (3G)
Vivo Z1x
н/д
Realme 6 Pro
31:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Z1x vs Oppo Realme 6 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 105°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 5 MP) 4 (64 МП + 12 MP + 12 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4"
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.1
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo Z1x
н/д
Realme 6 Pro
82 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.19 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.92 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Oppo Realme 6 Pro.

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