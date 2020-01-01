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Vivo Z5x против Samsung Galaxy M40

Виво Z5x
Vivo Z5x
VS
Самсунг Галакси М40
Samsung Galaxy M40

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 мая 2019 года Vivo Z5x с экраном 6.53" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 6.3-дюймового Samsung Galaxy M40, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 675 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Z5x
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3500 мАч
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy M40
  • Современный порт USB Type-C
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Весит на 36 граммов меньше
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (488 и 405 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Vivo Z5x и Samsung Galaxy M40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.53 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.62% 84.9%

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.3 мм 155.3 мм
Ширина 77.3 мм 73.9 мм
Толщина 8.8 мм 7.9 мм
Вес 204 грамма 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий Синий, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Z5x
83.62%
Galaxy M40 +2%
84.9%

Производительность

Тестируем Виво Z5x и Самсунг Галакси М40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710 Qualcomm Snapdragon 675
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядер по 1.7 ГГц (Kryo 360) 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядер по 1.7 ГГц (Kryo 460)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 616 Adreno 612
Частота GPU 500 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Z5x
405
Galaxy M40 +20%
488
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Z5x +53%
1538
Galaxy M40
1007
AnTuTu Benchmark 8
Vivo Z5x
191334
Galaxy M40 +21%
231537

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Funtouch 9 One UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Z5x vs Samsung Galaxy M40
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4616 x 3464 6500 x 4920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (16 МП + 8 MP + 2 MP) 3 (32 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.78
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 32 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 12 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года Июнь 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.17 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C
- Гарнитура
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy M40, а если батарея и звук – то Vivo Z5x.

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