Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 мая 2019 года Vivo Z5x с экраном 6.53" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 6.3-дюймового Samsung Galaxy M40, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 675 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.