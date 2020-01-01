Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 мая 2019 года Vivo Z5x с экраном 6.53" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 6.38-дюймового Vivo Z1x, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 712 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.