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Vivo Z6 против OnePlus Nord

Виво Z6
Vivo Z6
VS
Ванплас Норд
OnePlus Nord

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2020 года Vivo Z6 с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.44-дюймового OnePlus Nord, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Z6
  • Комплектуется на 885 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4115 мАч
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus Nord
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 52% выше максимальная яркость экрана (760 против 501 нит)
  • Стабилизация изображения
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 17 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
Vivo Z6
vs
OnePlus Nord

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.57 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 408 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 86.7%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 367 Гц
Время отклика - 6.5 мс
Контрастность - ~ Бесконечная
Максимальная яркость
Vivo Z6
501 нит
OnePlus Nord +52%
760 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 164 мм 158.3 мм
Ширина 75.1 мм 73.3 мм
Толщина 9.2 мм 8.2 мм
Вес 201 грамм 184 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Серебристый, Черный, Синий Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Z6
84.6%
OnePlus Nord +2%
86.7%

Производительность

Тестируем Виво Z6 и Ванплас Норд в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц Kryo 475 Gold, 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver) 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold) и 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver)
CPU ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2400 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 620
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Z6 +2%
633
OnePlus Nord
619
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Z6 +2%
1988
OnePlus Nord
1956
AnTuTu Benchmark 8
Vivo Z6 +2%
326089
OnePlus Nord
318856

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10
Оболочка UI Funtouch 10.0 OxygenOS 10.5.4
Размер системы из коробки - 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4115 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 35 минут) Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 0:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo Z6
н/д
OnePlus Nord
13:22 ч.
Время просмотра видео
Vivo Z6
н/д
OnePlus Nord
18:15 ч.
Время разговора (3G)
Vivo Z6
н/д
OnePlus Nord
25:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Z6 vs OnePlus Nord
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 112° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.5
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 18

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo Z6
н/д
OnePlus Nord
85.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.9 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.27 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера и корпус - выбирайте OnePlus Nord, а если батарея, коммуникации и звук – то Vivo Z6.

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