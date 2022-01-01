Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2020 года Vivo Z6 с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.6-дюймового Oppo Realme Narzo 50, который имеет процессор Mediatek Helio G96 и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.