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Vivo Z6 против Samsung Galaxy S10e

Виво Z6
Vivo Z6
VS
Самсунг Галакси S10е
Samsung Galaxy S10e

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2020 года Vivo Z6 с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy S10e, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Z6
  • Комплектуется на 1900 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3100 мАч
  • На 0.77" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год новее
Причины выбрать Samsung Galaxy S10e
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 44% выше максимальная яркость экрана (719 против 500 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Vivo Z6 и Samsung Galaxy S10e

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.57 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 438 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 83.3%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Vivo Z6
500 нит
Galaxy S10e +44%
719 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 164 мм 142.2 мм
Ширина 75.1 мм 69.9 мм
Толщина 9.2 мм 7.9 мм
Вес 201 грамм 150 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Черный, Синий Перламутр, Оникс, Цитрус, Аквамарин
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Z6 +2%
84.6%
Galaxy S10e
83.3%

Производительность

Тестируем Виво Z6 и Самсунг Галакси S10е в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Samsung Exynos 9 Octa 9820
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц Kryo 475 Gold, 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver) 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.31 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2730 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 620 Mali-G76 MP12
GPU-ядер - 12
Частота GPU - 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Z6
631
Galaxy S10e +20%
757
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Z6 +2%
1988
Galaxy S10e
1953
AnTuTu Benchmark 8
Vivo Z6
326737
Galaxy S10e +22%
399329

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Funtouch 10.0 One UI 2.5
Размер системы из коробки - 20.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3100 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 35 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (9 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo Z6
н/д
Galaxy S10e
11:01 ч.
Время просмотра видео
Vivo Z6
н/д
Galaxy S10e
15:16 ч.
Время разговора (3G)
Vivo Z6
н/д
Galaxy S10e
20:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Z6 vs Samsung Galaxy S10e
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112° 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 2 (12 МП + 16 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4320 x 2432
Апертура f/2.5 f/1.9
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 20 20

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Голос
Vivo Z6
н/д
Galaxy S10e
70 дБ
Музыка
Vivo Z6
н/д
Galaxy S10e
74 дБ
Звонок
Vivo Z6
н/д
Galaxy S10e
81 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.582 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.575 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания (15 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- Краткое руководство
- Инструмент для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение, камера, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy S10e, а если батарея – то Vivo Z6.

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