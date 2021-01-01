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Vivo Z6 против Vivo V20

Виво Z6
Vivo Z6
VS
Виво V20
Vivo V20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2020 года Vivo Z6 с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.44-дюймового Vivo V20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Z6
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 627 и 556 баллов
Причины выбрать Vivo V20
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (629 против 504 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Весит на 30 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo Z6
vs
Vivo V20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.57 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 83.7%
Особенности - - Always-On Display
Максимальная яркость
Vivo Z6
504 нит
Vivo V20 +25%
629 нит

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 161.3 мм
Ширина 75.1 мм 74.2 мм
Толщина 9.2 мм 7.4 мм
Вес 201 грамм 171 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Черный, Синий Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Z6 +1%
84.6%
Vivo V20
83.7%

Производительность

Тестируем Виво Z6 и Виво V20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2400 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 618
Частота GPU 750 МГц 750 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс ~386 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Z6 +13%
627
Vivo V20
556
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Z6 +17%
1988
Vivo V20
1704
AnTuTu Benchmark 8
Vivo Z6 +16%
327228
Vivo V20
281838

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 11
Оболочка UI Funtouch 10.0 Funtouch OS 11

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 35 минут) Да (66% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 0:59 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo Z6
н/д
Vivo V20
12:50 ч.
Время просмотра видео
Vivo Z6
н/д
Vivo V20
17:32 ч.
Время разговора (3G)
Vivo Z6
н/д
Vivo V20
40:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Z6 vs Vivo V20
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 44 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 -
Апертура f/2.5 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 13
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная плёнка (нанесена)
- Защитный чехол
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и коммуникации - выбирайте Vivo Z6, а если дисплей, программное обеспечение, камера и корпус – то Vivo V20.

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