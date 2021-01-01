Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2020 года Vivo Z6 с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.44-дюймового Vivo V20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.