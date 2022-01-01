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Xiaomi 11 Lite 5G NE против Huawei Nova 9 SE

Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G NE
VS
Хуавей Нова 9 SE
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Huawei Nova 9 SE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 сентября 2021 года Xiaomi 11 Lite 5G NE с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.78-дюймового Huawei Nova 9 SE, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 61% выше максимальная яркость экрана (798 против 497 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
11 Lite 5G NE
vs
Nova 9 SE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED TFT LCD
Размер 6.55 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2388 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 89.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) 373 Гц -
Время отклика 3.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
11 Lite 5G NE +61%
798 нит
Nova 9 SE
497 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 164.64 мм
Ширина 75.7 мм 75.55 мм
Толщина 6.8 мм 7.94 мм
Вес 158 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Розовый, Белый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
11 Lite 5G NE
85.3%
Nova 9 SE +5%
89.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G NE и Хуавей Нова 9 SE в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2400 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 642L Adreno 610
Частота GPU 490 МГц 1100 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
11 Lite 5G NE +102%
780
Nova 9 SE
386
Geekbench 5 (многоядерный)
11 Lite 5G NE +73%
2826
Nova 9 SE
1637
AnTuTu Benchmark 9
11 Lite 5G NE +103%
508947
Nova 9 SE
251144
CPU 160247 73736
GPU 158145 51302
Memory 79032 71975
UX 112387 56653
Total score 508947 251144
3DMark Wild Life Performance
11 Lite 5G NE +451%
2472
Nova 9 SE
449
Stability 98% -
Graphics test 14 FPS 2 FPS
Graphics score 2472 449
PCMark 3.0 score 10369 6030
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI MIUI 13 EMUI 12
Размер системы из коробки 14.8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4250 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 1:04 ч. 0:37 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:40 ч. -
Просмотр видео 15:23 ч. -
Игры 04:47 ч. -
Режим ожидания 94 ч. -
Общая автономность
11 Lite 5G NE
30:03 ч.
Nova 9 SE
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 11 Lite 5G NE vs Huawei Nova 9 SE
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 12000 x 9000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 119° 112°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3888 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 22 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
11 Lite 5G NE
89.3 дБ
Nova 9 SE
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года Март 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 33 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 11 Lite 5G NE более удачной покупкой.

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