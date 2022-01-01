Xiaomi 11 Lite 5G NE против Huawei P50
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 сентября 2021 года Xiaomi 11 Lite 5G NE с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.5-дюймового Huawei P50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 4G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 11 Lite 5G NE
- На 61% выше максимальная яркость экрана (798 против 497 нит)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Весит на 23 грамма меньше
Причины выбрать Huawei P50
- Камера имеет оптический зум 5x
- Показывает на 44% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стабилизация изображения
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- На 14% выше плотность пикселей (458 vs 402 PPI)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
81
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
92
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.55 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1224 x 2700 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.3%
|88%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|ШИМ (PWM)
|373 Гц
|-
|Время отклика
|3.4 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|160.5 мм
|156.5 мм
|Ширина
|75.7 мм
|73.8 мм
|Толщина
|6.8 мм
|7.9 мм
|Вес
|158 граммов
|181 грамм
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Розовый, Белый
|Черный, Золотой, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Qualcomm Snapdragon 888 4G
|Макс. частота
|2400 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Adreno 660
|Частота GPU
|490 МГц
|840 МГц
|FLOPS
|-
|~1720 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
780
Huawei P50 +34%
1046
Geekbench 5 (многоядерный)
2826
Huawei P50 +29%
3632
|CPU
|160247
|-
|GPU
|158145
|-
|Memory
|79032
|-
|UX
|112387
|-
|Total score
|508947
|733667
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|14 FPS
|33 FPS
|Graphics score
|2472
|5668
|PCMark 3.0 score
|10369
|-
Рейтинг AnTuTu Benchmark 9 (#195 и #73)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 13
|HarmonyOS 2.0
|Размер системы из коробки
|14.8 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4250 мАч
|4100 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 30 минут)
|Да (50% за 20 минут)
|Время полной зарядки
|1:04 ч.
|0:38 ч.
|Веб-серфинг
|09:40 ч.
|-
|Просмотр видео
|15:23 ч.
|-
|Игры
|04:47 ч.
|-
|Режим ожидания
|94 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 5x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|-
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 5 МП)
|3 (50 МП + 12 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3888
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|27 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|-
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|20
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Июль 2021 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 33 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P50 более удачной покупкой.
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