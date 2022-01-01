Главная > Сравнение смартфонов > 11 Lite 5G NE vs Galaxy S20 FE 5G – что лучше выбрать?

Xiaomi 11 Lite 5G NE против Samsung Galaxy S20 FE 5G

Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G NE
VS
Самсунг Галакси С20 FE
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Samsung Galaxy S20 FE 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 сентября 2021 года Xiaomi 11 Lite 5G NE с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy S20 FE 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 5G и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год новее
  • Весит на 32 грамма меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE 5G
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 8% лучшая автономность (32:19 vs 30:03 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
11 Lite 5G NE
vs
Galaxy S20 FE 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.55 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 407 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 84.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 95.7%
ШИМ (PWM) 373 Гц 227 Гц
Время отклика 3.4 мс 2.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
11 Lite 5G NE
798 нит
Galaxy S20 FE 5G +3%
819 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 159.8 мм
Ширина 75.7 мм 74.5 мм
Толщина 6.8 мм 8.4 мм
Вес 158 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Розовый, Белый Лаванда, Синий, Красный, Мята, Оранжевый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G NE и Самсунг Галакси С20 FE в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Qualcomm Snapdragon 865 5G
Макс. частота 2400 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 642L Adreno 650
Частота GPU 490 МГц 587 МГц
FLOPS - ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
11 Lite 5G NE
508947
Galaxy S20 FE 5G +27%
648332
CPU 160247 185503
GPU 158145 216639
Memory 79032 110496
UX 112387 139652
Total score 508947 648332
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% 91%
Graphics test 14 FPS 23 FPS
Graphics score 2472 3847
PCMark 3.0 score 10369 11934
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 10 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 13 One UI 4.1
Размер системы из коробки 14.8 ГБ 25.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4250 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да (37% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:04 ч. 1:35 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:40 ч. 10:12 ч.
Просмотр видео 15:23 ч. 15:39 ч.
Игры 04:47 ч. 04:45 ч.
Режим ожидания 94 ч. 110 ч.
Общая автономность
11 Lite 5G NE
30:03 ч.
Galaxy S20 FE 5G +8%
32:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 11 Lite 5G NE vs Samsung Galaxy S20 FE 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5184 x 3888 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
11 Lite 5G NE
89.3 дБ
Galaxy S20 FE 5G +1%
90.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.5 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.35 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 33 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 FE 5G более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
8 (42.1%)
11 (57.9%)
Всего проголосовало: 19

Сравнения с конкурентами

1. 11 Lite 5G NE vs Galaxy A52
2. 11 Lite 5G NE vs Redmi Note 10 Pro
3. 11 Lite 5G NE vs Redmi Note 11 Pro (Global)
4. 11 Lite 5G NE vs Mi 11 Lite
5. 11 Lite 5G NE vs Galaxy A52s 5G
6. Galaxy S20 FE 5G vs iPhone 13 Pro
7. Galaxy S20 FE 5G vs Nord 2 5G
8. Galaxy S20 FE 5G vs iPhone 13 Pro Max
9. Galaxy S20 FE 5G vs Galaxy A32 5G
10. Galaxy S20 FE 5G vs Galaxy A52s 5G

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры