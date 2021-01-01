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Xiaomi 11T Pro против Huawei Honor 30

Ксиаоми Ми 11T Про
VS
Хуавей Хонор 30
Xiaomi 11T Pro
Huawei Honor 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 сентября 2021 года Xiaomi 11T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.53-дюймового Huawei Honor 30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 985 5G и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 11T Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 66% выше максимальная яркость экрана (820 против 494 нит)
  • Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 30
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 19 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
11T Pro
vs
Honor 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 86.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
11T Pro +66%
820 нит
Honor 30
494 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 160.3 мм
Ширина 76.9 мм 74.2 мм
Толщина 8.8 мм 8.1 мм
Вес 204 грамма 185 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Полуночный черный, Изумрудно-Зеленый, Титановый Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
11T Pro
85.1%
Honor 30 +2%
86.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11T Про и Хуавей Хонор 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 HiSilicon Kirin 985 5G
Макс. частота 2840 МГц 2560 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G77 MP8
Частота GPU 840 МГц 700 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~652 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
11T Pro +22%
1133
Honor 30
932
Geekbench 5 (многоядерный)
11T Pro +46%
3765
Honor 30
2570
AnTuTu Benchmark 9
11T Pro +42%
631715
Honor 30
445727
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12.5 Magic UI 3.1.1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (63% за 10 минут) Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:20 ч. 0:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11T Pro
12:46 ч.
Honor 30
н/д
Время просмотра видео
11T Pro
14:27 ч.
Honor 30
н/д
Время разговора (3G)
11T Pro
22:31 ч.
Honor 30
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 11T Pro vs Huawei Honor 30
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (40 МП + 8 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6464 x 4864
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора - BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 21
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания на 120 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 11T Pro более удачной покупкой.

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