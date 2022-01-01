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Xiaomi 11T Pro против OnePlus Nord 2T

Ксиаоми Ми 11T Про
VS
Ванплас Норд 2Т
Xiaomi 11T Pro
OnePlus Nord 2T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 сентября 2021 года Xiaomi 11T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.43-дюймового OnePlus Nord 2T, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1300 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 11T Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 46% выше максимальная яркость экрана (835 против 572 нит)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1132 и 941 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus Nord 2T
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 8 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
11T Pro
vs
Nord 2T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 85.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% 98.3%
ШИМ (PWM) 490 Гц 193 Гц
Время отклика 3.4 мс 15 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
11T Pro +46%
835 нит
Nord 2T
572 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 159.1 мм
Ширина 76.9 мм 73.2 мм
Толщина 8.8 мм 8.2 мм
Вес 204 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
11T Pro
85.1%
Nord 2T +1%
85.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11T Про и Ванплас Норд 2Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 MediaTek Dimensity 1300
Макс. частота 2840 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G77 MC9
Частота GPU 840 МГц -
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
11T Pro +20%
1132
Nord 2T
941
Geekbench 5 (многоядерный)
11T Pro +20%
3809
Nord 2T
3183
AnTuTu Benchmark 9
11T Pro +15%
778729
Nord 2T
677034
CPU 205241 182063
GPU 306865 244873
Memory 123253 119023
UX 146272 135566
Total score 778729 677034
3DMark Wild Life Performance
11T Pro
н/д
Nord 2T
4603
Stability - 64%
Graphics test - 27 FPS
Graphics score - 4603
PCMark 3.0 score - 10074
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI MIUI 13 OxygenOS 12.1
Размер системы из коробки 32 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (63% за 10 минут) Да (50% за 14 минут)
Время полной зарядки 0:20 ч. 0:36 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:27 ч. -
Просмотр видео 13:59 ч. -
Игры 05:40 ч. -
Режим ожидания 87 ч. -
Общая автономность
11T Pro
29:32 ч.
Nord 2T
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 11T Pro vs OnePlus Nord 2T
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi 11T Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
11T Pro
125
Nord 2T
н/д
Качество видео
11T Pro
110
Nord 2T
н/д
Итоговая оценка камеры
11T Pro
117
Nord 2T
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
11T Pro +1%
88.4 дБ
Nord 2T
87.4 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года Май 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания на 120 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi 11T Pro. У него лучшие дисплей, производительность и корпус.

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