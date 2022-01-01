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Xiaomi 11T Pro против Oppo Find X5 Lite

Ксиаоми Ми 11T Про
VS
Оппо Find X5 Лайт
Xiaomi 11T Pro
Oppo Find X5 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 сентября 2021 года Xiaomi 11T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.43-дюймового Oppo Find X5 Lite, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 11T Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает на 81% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Find X5 Lite
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 43.4 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
11T Pro
vs
Find X5 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% -
ШИМ (PWM) 490 Гц -
Время отклика 3.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
11T Pro +5%
842 нит
Find X5 Lite
801 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 160.6 мм
Ширина 76.9 мм 73.2 мм
Толщина 8.8 мм 7.8 мм
Вес 204 грамма 160.6 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
11T Pro
85.1%
Find X5 Lite
84.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11T Про и Оппо Find X5 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 MediaTek Dimensity 900
Макс. частота 2840 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G68 MC4
Частота GPU 840 МГц 900 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
11T Pro +58%
1141
Find X5 Lite
720
Geekbench 5 (многоядерный)
11T Pro +78%
3835
Find X5 Lite
2159
AnTuTu Benchmark 9
11T Pro +81%
785094
Find X5 Lite
434701
CPU 205241 -
GPU 306865 -
Memory 123253 -
UX 146272 -
Total score 785094 434701
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI MIUI 13 ColorOS 12
Размер системы из коробки 32 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (63% за 10 минут) Да (50% за 16 минут)
Время полной зарядки 0:20 ч. 0:37 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:27 ч. -
Просмотр видео 13:59 ч. -
Игры 05:40 ч. -
Режим ожидания 87 ч. -
Общая автономность
11T Pro
29:32 ч.
Find X5 Lite
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 11T Pro vs Oppo Find X5 Lite
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12032 x 9024 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi 11T Pro от DxOMark Примеры фото Oppo Find X5 Lite от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6560 x 4928
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
11T Pro +14%
125
Find X5 Lite
110
Качество видео
11T Pro +16%
110
Find X5 Lite
95
Итоговая оценка камеры
11T Pro +10%
117
Find X5 Lite
106

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
11T Pro
88.4 дБ
Find X5 Lite
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания на 120 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 11T Pro более удачной покупкой.

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