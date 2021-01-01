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Xiaomi 11T Pro против Samsung Galaxy S21

Ксиаоми Ми 11T Про
VS
Самсунг Галакси С21
Xiaomi 11T Pro
Samsung Galaxy S21

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 сентября 2021 года Xiaomi 11T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy S21, который имеет процессор Exynos 2100 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 11T Pro
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.47" большая диагональ экрана
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1133 и 1027 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S21
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 35 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.7 мм уже
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
11T Pro
vs
Galaxy S21

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 421 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 87.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.5%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
11T Pro
820 нит
Galaxy S21 +3%
842 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 151.7 мм
Ширина 76.9 мм 71.2 мм
Толщина 8.8 мм 7.9 мм
Вес 204 грамма 169 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Белый Фантом, Фиолетовый фантом, Серый Фантом, Розовый Фантом
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
11T Pro
85.1%
Galaxy S21 +2%
87.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11T Про и Самсунг Галакси С21 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Samsung Exynos 2100
Макс. частота 2840 МГц 2900 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G78 MP14
Частота GPU 840 МГц 760 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
11T Pro +10%
1133
Galaxy S21
1027
Geekbench 5 (многоядерный)
11T Pro +18%
3765
Galaxy S21
3188
AnTuTu Benchmark 9
11T Pro
631715
Galaxy S21 +9%
689938
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 One UI 3.1
Размер системы из коробки - 28.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (63% за 10 минут) Да (55% за 50 минут)
Время полной зарядки 0:20 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11T Pro +18%
12:46 ч.
Galaxy S21
10:57 ч.
Время просмотра видео
11T Pro
14:27 ч.
Galaxy S21 +6%
15:10 ч.
Время разговора (3G)
11T Pro
22:31 ч.
Galaxy S21 +22%
27:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 11T Pro vs Samsung Galaxy S21
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 1.1x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S21 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3872 x 2592
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.24"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
11T Pro
н/д
Galaxy S21
123
Качество видео
11T Pro
н/д
Galaxy S21
93
Итоговая оценка камеры
11T Pro
н/д
Galaxy S21
116

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
11T Pro
н/д
Galaxy S21
87 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.46 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.51 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания на 120 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S21. У него лучшие камера, коммуникации и корпус.

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