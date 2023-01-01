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Xiaomi 11T против Motorola Edge 30 Neo

70 из 100
Xiaomi 11T
VS
64 из 100
Motorola Edge 30 Neo
Xiaomi 11T
Motorola Edge 30 Neo

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 сентября 2021 года Xiaomi 11T с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1200, против 6.28-дюймового Motorola Edge 30 Neo, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 11T
  • Показывает на 61% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4020 мАч
  • На 23% лучшая автономность (35:12 vs 28:41 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 0.39" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Edge 30 Neo
  • Поддержка беспроводной зарядки на 5 Вт
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (999 против 790 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 1 год новее
  • Весит на 48 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.7 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 11T
vs
Edge 30 Neo

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED POLED
Размер 6.67 дюймов 6.28 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 419 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 800 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 87.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 95.5%
ШИМ (PWM) 120 Гц 730 Гц
Время отклика 2.8 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Xiaomi 11T
790 нит
Edge 30 Neo +26%
999 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 152.9 мм
Ширина 76.9 мм 71.2 мм
Толщина 8.8 мм 7.75 мм
Вес 203 грамма 155 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP52
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Серий, Синий Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xiaomi 11T
85.1%
Edge 30 Neo +3%
87.5%

Производительность

Тестируем Xiaomi 11T и Motorola Edge 30 Neo в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 3000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 619
Частота GPU 850 МГц 950 МГц
FLOPS ~980 Гфлопс ~486 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xiaomi 11T +29%
882
Edge 30 Neo
683
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 11T +70%
3379
Edge 30 Neo
1986
AnTuTu Benchmark 9
Xiaomi 11T +61%
642228
Edge 30 Neo
397809
CPU 158144 118163
GPU 243304 101975
Memory 109792 69029
UX 137431 112276
Total score 642228 397809
3DMark Wild Life Performance
Xiaomi 11T +275%
4517
Edge 30 Neo
1205
Пиковая температура корпуса 40 °C 36.3 °C
Stability 82% 99%
Graphics test 27 FPS 7 FPS
Graphics score 4517 1205
PCMark 3.0
Xiaomi 11T +6%
10710
Edge 30 Neo
10149
Web score 6889 9121
Video editing 5714 4474
Photo editing 25528 20396
Data manipulation 10150 8461
Writing score 14157 14803
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 12
Оболочка UI MIUI 14 -
Размер системы из коробки 26 ГБ 15 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 4020 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (86% за 30 минут) Да (92% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:41 ч. 0:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:40 ч. 09:11 ч.
Просмотр видео 19:20 ч. 14:15 ч.
Игры 05:07 ч. 05:04 ч.
Режим ожидания 111 ч. 92 ч.
Общая автономность
Xiaomi 11T +23%
35:12 ч.
Edge 30 Neo
28:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 11T vs Motorola Edge 30 Neo
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12032 x 9024 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 5 МП) 2 (64 МП + 13 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi 11T от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6464 x 4864
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xiaomi 11T +1%
88.6 дБ
Edge 30 Neo
88.1 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.55 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.95 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 11T более удачной покупкой.

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