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Xiaomi 11T против Samsung Galaxy Note 10 Lite

Ксиаоми Ми 11T
VS
Самсунг Галакси Ноте 10 Лайт
Xiaomi 11T
Samsung Galaxy Note 10 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 сентября 2021 года Xiaomi 11T с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1200, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy Note 10 Lite, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9810 и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 11T
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 44% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (787 против 612 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1200
  • Стерео динамики
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Lite
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 11T
vs
Galaxy Note 10 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 86.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 140.4%
ШИМ (PWM) - 229 Гц
Время отклика - 8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Xiaomi 11T +29%
787 нит
Galaxy Note 10 Lite
612 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 163.7 мм
Ширина 76.9 мм 76.1 мм
Толщина 8.8 мм 8.7 мм
Вес 203 грамма 199 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Серый, Синий Черный, Аура, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11T и Самсунг Галакси Ноте 10 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 Samsung Exynos 9 Octa 9810
Макс. частота 3000 МГц 2700 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G72MP18
Частота GPU 850 МГц 572 МГц
FLOPS - ~658 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Xiaomi 11T +44%
598392
Galaxy Note 10 Lite
414187
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 One UI 3.1
Размер системы из коробки - 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:37 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 11T vs Samsung Galaxy Note 10 Lite
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6464 x 4864
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 25 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора - ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года Январь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.29 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.08 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 67 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Xiaomi 11T, а если камера – то Samsung Galaxy Note 10 Lite.

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