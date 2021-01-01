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Xiaomi 11T против Vivo V21

Ксиаоми Ми 11T
VS
Виво V21
Xiaomi 11T
Vivo V21

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 сентября 2021 года Xiaomi 11T с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1200, против 6.44-дюймового Vivo V21, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800U 5G и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 11T
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Стерео динамики
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Vivo V21
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Весит на 27 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 11T
vs
Vivo V21

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2404 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 84.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 9738%
ШИМ (PWM) - 367 Гц
Время отклика - 3.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Xiaomi 11T +4%
787 нит
Vivo V21
758 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 159.7 мм
Ширина 76.9 мм 73.9 мм
Толщина 8.8 мм 7.3 мм
Вес 203 грамма 176 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Серый, Синий Сумеречный синий, Сияющий закат
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xiaomi 11T
85.1%
Vivo V21
84.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11T и Виво V21 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 MediaTek Dimensity 800U 5G
Макс. частота 3000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G57 MC3
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xiaomi 11T +49%
852
Vivo V21
572
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 11T +71%
2709
Vivo V21
1580
AnTuTu Benchmark 9
Xiaomi 11T +95%
598392
Vivo V21
306556
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Funtouch OS 11.1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут) Да (63% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:37 ч. 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xiaomi 11T
н/д
Vivo V21
16:21 ч.
Время просмотра видео
Xiaomi 11T
н/д
Vivo V21
17:29 ч.
Время разговора (3G)
Xiaomi 11T
н/д
Vivo V21
33:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 11T vs Vivo V21
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12032 x 9204 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung ISOCELL GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 44 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 -
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора - ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xiaomi 11T
н/д
Vivo V21
91.5 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 67 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 11T более удачной покупкой.

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