Главная > Сравнение смартфонов > 12 Lite vs iPhone 11 – что лучше выбрать?

Xiaomi 12 Lite против Apple iPhone 11

Ксиаоми 12 Лайт
VS
Эпл Айфон 11
Xiaomi 12 Lite
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 июля 2022 года Xiaomi 12 Lite с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 35 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12 Lite
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1190 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3110 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Тонкие рамки – на 9.2% выше полезная площадь экрана
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 11 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (818 против 665 нит)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 23% выше плотность пикселей (402 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • На 24% лучшая автономность (34:47 vs 28:08 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 70% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1323 и 778 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12 Lite
vs
iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.55 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 950 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.2% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% 99.8%
ШИМ (PWM) 119 Гц Не обнаружено
Время отклика 1 мс 24.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 999:1
Реальная пиковая яркость (авто)
12 Lite +23%
818 нит
iPhone 11
665 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.3 мм 150.9 мм
Ширина 73.7 мм 75.7 мм
Толщина 7.29 мм 8.3 мм
Вес 173 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
12 Lite +12%
88.2%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12 Лайт и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Apple A13 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 642L Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 490 МГц -
FLOPS - ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12 Lite
778
iPhone 11 +70%
1323
Geekbench 5 (многоядерный)
12 Lite
2921
iPhone 11 +18%
3455
AnTuTu Benchmark 9
12 Lite
524008
iPhone 11 +20%
627955
CPU 156945 166661
GPU 156503 256531
Memory 83173 91027
UX 127468 115651
Total score 524008 627955
3DMark Wild Life Performance
12 Lite
н/д
iPhone 11
7565
Stability - 71%
Graphics test - 45 FPS
Graphics score - 7565
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 13 (С обновлением до iOS 16)
Оболочка UI MIUI 13 -
Размер системы из коробки 24.7 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:45 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:39 ч. 11:39 ч.
Просмотр видео 13:26 ч. 15:16 ч.
Игры 05:12 ч. 05:09 ч.
Режим ожидания 86 ч. 121 ч.
Общая автономность
12 Lite
28:08 ч.
iPhone 11 +24%
34:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12 Lite vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4032 x 3024
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
12 Lite
н/д
iPhone 11
129
Качество видео
12 Lite
н/д
iPhone 11
109
Итоговая оценка камеры
12 Lite
н/д
iPhone 11
119

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12 Lite +8%
89.7 дБ
iPhone 11
83.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2022 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, коммуникации и корпус - выбирайте Xiaomi 12 Lite, а если производительность, программное обеспечение, автономность и камера – то Apple iPhone 11.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
25 (67.6%)
12 (32.4%)
Всего проголосовало: 37

Сравнения с конкурентами

1. 12 Lite vs iPhone 12
2. 12 Lite vs 11 Lite 5G NE
3. 12 Lite vs 12 Pro
4. 12 Lite vs Mi 11 Lite
5. 12 Lite vs Xiaomi 12X
6. iPhone 11 vs Galaxy S21
7. iPhone 11 vs Galaxy S21 FE 5G
8. iPhone 11 vs iPhone 12
9. iPhone 11 vs Pixel 6
10. iPhone 11 vs Galaxy A53 5G

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры