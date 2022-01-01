Xiaomi 12 Lite против Huawei Honor 20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 июля 2022 года Xiaomi 12 Lite с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 38 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 12 Lite
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 72% выше максимальная яркость экрана (826 против 481 нит)
- На 11% лучшая автономность (28:08 vs 25:23 часов)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Смартфон на 3 года и 2 месяца новее
- Более новая ОС: Android 12 против 10
- Комплектуется на 550 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3750 мАч
- Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.55 дюймов
|6.26 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|412 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|450 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|950 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.2%
|84.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|-
|Цветовой охват sRGB
|98.8%
|98.6%
|ШИМ (PWM)
|119 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|1 мс
|35.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|875:1
Дизайн и корпус
|Высота
|159.3 мм
|154.25 мм
|Ширина
|73.7 мм
|74 мм
|Толщина
|7.29 мм
|7.9 мм
|Вес
|173 грамма
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Розовый
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|HiSilicon Kirin 980
|Макс. частота
|2400 МГц
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Mali G76 MP10
|Частота GPU
|490 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|-
|~691 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
|CPU
|156945
|128063
|GPU
|156503
|133914
|Memory
|83173
|76543
|UX
|127468
|93616
|Total score
|524292
|432237
|Stability
|-
|47%
|Graphics test
|-
|14 FPS
|Graphics score
|-
|2479
|PCMark 3.0 score
|-
|8596
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 13
|Magic 4.0
|Размер системы из коробки
|24.7 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|3750 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 15 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|1:25 ч.
|Веб-серфинг
|09:39 ч.
|08:57 ч.
|Просмотр видео
|13:26 ч.
|10:19 ч.
|Игры
|05:12 ч.
|04:08 ч.
|Режим ожидания
|86 ч.
|88 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|117°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|4 (48 МП + 16 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.5
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|27 мм
|25 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|21
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.84 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.29 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Переходник Type-C – 3,5 мм для наушников
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12 Lite более удачной покупкой.
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