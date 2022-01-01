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Xiaomi 12 Lite против Huawei Honor 20

Ксиаоми 12 Лайт
VS
Хуавей Хонор 20
Xiaomi 12 Lite
Huawei Honor 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 июля 2022 года Xiaomi 12 Lite с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 38 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12 Lite
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 72% выше максимальная яркость экрана (826 против 481 нит)
  • На 11% лучшая автономность (28:08 vs 25:23 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 3 года и 2 месяца новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Комплектуется на 550 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3750 мАч
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12 Lite
vs
Honor 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.55 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 950 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.2% 84.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% 98.6%
ШИМ (PWM) 119 Гц Не обнаружено
Время отклика 1 мс 35.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 875:1
Реальная пиковая яркость (авто)
12 Lite +72%
826 нит
Honor 20
481 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.3 мм 154.25 мм
Ширина 73.7 мм 74 мм
Толщина 7.29 мм 7.9 мм
Вес 173 грамма 174 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
12 Lite +5%
88.2%
Honor 20
84.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12 Лайт и Хуавей Хонор 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2400 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 642L Mali G76 MP10
Частота GPU 490 МГц 750 МГц
FLOPS - ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12 Lite +15%
790
Honor 20
684
Geekbench 5 (многоядерный)
12 Lite +24%
2954
Honor 20
2381
AnTuTu Benchmark 9
12 Lite +21%
524292
Honor 20
432237
CPU 156945 128063
GPU 156503 133914
Memory 83173 76543
UX 127468 93616
Total score 524292 432237
3DMark Wild Life Performance
12 Lite
н/д
Honor 20
2479
Stability - 47%
Graphics test - 14 FPS
Graphics score - 2479
PCMark 3.0 score - 8596
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 13 Magic 4.0
Размер системы из коробки 24.7 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:25 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:39 ч. 08:57 ч.
Просмотр видео 13:26 ч. 10:19 ч.
Игры 05:12 ч. 04:08 ч.
Режим ожидания 86 ч. 88 ч.
Общая автономность
12 Lite +11%
28:08 ч.
Honor 20
25:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12 Lite vs Huawei Honor 20
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 117°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 16 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 21
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12 Lite +11%
89.7 дБ
Honor 20
81 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2022 года Май 2019 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.84 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.29 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Переходник Type-C – 3,5 мм для наушников
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12 Lite более удачной покупкой.

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