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Xiaomi 12 Lite против Huawei Nova 9

Ксиаоми 12 Лайт
VS
Хуавей Нова 9
Xiaomi 12 Lite
Huawei Nova 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 июля 2022 года Xiaomi 12 Lite с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.57-дюймового Huawei Nova 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12 Lite
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (826 против 613 нит)
  • Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Nova 9
  • Функция реверсивной зарядки
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
12 Lite
90
Nova 9
84
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
12 Lite
65
Nova 9
62
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
12 Lite
72
Nova 9
70
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
12 Lite
66
Nova 9
72
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
12 Lite
87
Nova 9
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
12 Lite
75
Nova 9
72

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12 Lite
vs
Nova 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.55 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 430 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 950 нит 600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.2% 89.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% 100%
ШИМ (PWM) 119 Гц 500 Гц
Время отклика 1 мс 2.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
12 Lite +35%
826 нит
Nova 9
613 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.3 мм 160 мм
Ширина 73.7 мм 73.7 мм
Толщина 7.29 мм 7.77 мм
Вес 173 грамма 175 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый Черный, Звездно-голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
12 Lite
88.2%
Nova 9 +2%
89.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12 Лайт и Хуавей Нова 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2400 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 642L Adreno 642L
Частота GPU 490 МГц 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12 Lite
790
Nova 9
790
Geekbench 5 (многоядерный)
12 Lite
2954
Nova 9 +1%
2973
AnTuTu Benchmark 9
12 Lite +10%
524292
Nova 9
476796
CPU 156945 143895
GPU 156503 138738
Memory 83173 84375
UX 127468 106140
Total score 524292 476796
3DMark Wild Life Performance
12 Lite
н/д
Nova 9
2494
Stability - 98%
Graphics test - 14 FPS
Graphics score - 2494
PCMark 3.0 score - 9713
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 EMUI 12
Размер системы из коробки 24.7 ГБ 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 0:54 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:39 ч. 08:44 ч.
Просмотр видео 13:26 ч. 11:27 ч.
Игры 05:12 ч. 04:56 ч.
Режим ожидания 86 ч. 93 ч.
Общая автономность
12 Lite +6%
28:08 ч.
Nova 9
26:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12 Lite vs Huawei Nova 9
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12 Lite
89.7 дБ
Nova 9 +1%
90.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (66 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экране
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, корпус и звук - выбирайте Xiaomi 12 Lite, а если камера – то Huawei Nova 9.

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