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Xiaomi 12 Pro против Apple iPhone 12 Pro Max

Ксиаоми 12 Pro
VS
Эпл Айфон 12 Про Макс
Xiaomi 12 Pro
Apple iPhone 12 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового Apple iPhone 12 Pro Max, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 83% выше максимальная яркость экрана (1491 против 814 нит)
  • Комплектуется на 913 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 3687 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • На 14% выше плотность пикселей (521 vs 458 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro Max
  • Камера имеет оптический зум 2.5x
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1593 и 1234 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12 Pro
vs
iPhone 12 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.73 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 521 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 87.4%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) - 238 Гц
Время отклика - 8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
12 Pro +83%
1491 нит
iPhone 12 Pro Max
814 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 160.8 мм
Ширина 74.6 мм 78.1 мм
Толщина 8.16 мм 7.4 мм
Вес 204 грамма 226 граммов
Водонепроницаемость - IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый, Синий Графитовый, Серебристый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
12 Pro +3%
89.6%
iPhone 12 Pro Max
87.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12 Pro и Эпл Айфон 12 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Apple A14 Bionic
Макс. частота 3000 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Apple GPU
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12 Pro
1234
iPhone 12 Pro Max +29%
1593
Geekbench 5 (многоядерный)
12 Pro
3872
iPhone 12 Pro Max +9%
4235
AnTuTu Benchmark 9
12 Pro +39%
999576
iPhone 12 Pro Max
717673
CPU - 185620
GPU - 285974
Memory - 111321
UX - 135642
Total score 999576 717673
3DMark Wild Life Performance
Stability - 75%
Graphics test - 46 FPS
Graphics score - 7818
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 14.1 (С обновлением до iOS 15.0)
Оболочка UI MIUI 13 -
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 3687 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч. 1:32 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12 Pro
н/д
iPhone 12 Pro Max
14:13 ч.
Время просмотра видео
12 Pro
н/д
iPhone 12 Pro Max
15:17 ч.
Время разговора (3G)
12 Pro
н/д
iPhone 12 Pro Max
20:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12 Pro vs Apple iPhone 12 Pro Max
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4290 x 2800
Зум Оптический, 2x Оптический, 2.5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX613 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 12 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4290 x 2800
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* - Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12 Pro
н/д
iPhone 12 Pro Max
81.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность и коммуникации - выбирайте Xiaomi 12 Pro, а если программное обеспечение и камера – то Apple iPhone 12 Pro Max.

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