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Xiaomi 12 Pro против Asus ROG Phone 5

Ксиаоми 12 Pro
VS
Асус Рог Фон 5
Xiaomi 12 Pro
Asus ROG Phone 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 32% выше плотность пикселей (521 vs 395 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (972 против 802 нит)
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Тонкие рамки – на 7.6% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Asus ROG Phone 5
  • Комплектуется на 1400 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4600 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12 Pro
vs
ROG Phone 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.73 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 521 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 82%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 99.7%
ШИМ (PWM) 367 Гц 568 Гц
Время отклика 5 мс 2.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
12 Pro +21%
972 нит
ROG Phone 5
802 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 173 мм
Ширина 74.6 мм 77 мм
Толщина 8.66 мм 9.9 мм
Вес 204 грамма 239 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый, Синий Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
12 Pro +9%
89.6%
ROG Phone 5
82%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12 Pro и Асус Рог Фон 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 3000 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 660
Частота GPU 818 МГц 840 МГц
FLOPS - ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12 Pro +11%
1242
ROG Phone 5
1117
Geekbench 5 (многоядерный)
12 Pro +4%
3887
ROG Phone 5
3734
AnTuTu Benchmark 9
12 Pro +28%
1008340
ROG Phone 5
786065
CPU - 198233
GPU - 303005
Memory - 133238
UX - 154038
Total score 1008340 786065
3DMark Wild Life Performance
12 Pro
н/д
ROG Phone 5
5728
Stability - 90%
Graphics test - 34 FPS
Graphics score - 5728
PCMark 3.0 score - 16381
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 ROG UI
Размер системы из коробки 26.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да, Quick Charge 5 (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч. 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12 Pro
н/д
ROG Phone 5
17:33 ч.
Время просмотра видео
12 Pro
н/д
ROG Phone 5
22:36 ч.
Время разговора (3G)
12 Pro
н/д
ROG Phone 5
31:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12 Pro vs Asus ROG Phone 5
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115° 125°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП) 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6000 x 4000
Апертура - f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм 35 мм
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* - Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12 Pro
84.2 дБ
ROG Phone 5 +10%
92.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года Март 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12 Pro более удачной покупкой.

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