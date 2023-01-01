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Xiaomi 12 Pro против Honor 90

78 из 100
Xiaomi 12 Pro
VS
78 из 100
Honor 90
Xiaomi 12 Pro
Honor 90

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового Honor 90, который имеет процессор Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Поддерживает более мощную зарядку (120W vs 66W)
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • На 20% выше плотность пикселей (521 vs 435 PPI)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Honor 90
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Весит на 21 грамм меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
12 Pro
67
Honor 90
94*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
12 Pro
78
Honor 90
78*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
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Автономность:
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12 Pro
vs
Honor 90

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.73 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1200 x 2664 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.98:9
Плотность пикселей 521 точек на дюйм 435 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 970 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 367 Гц -
Время отклика 5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
12 Pro
1057 нит
Honor 90
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 161.9 мм
Ширина 74.6 мм 74.1 мм
Толщина 8.66 мм 7.8 мм
Вес 204 грамма 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Розовый Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
12 Pro
89.6%
Honor 90 +1%
90.8%

Производительность

Тестируем Xiaomi 12 Pro и Honor 90 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition
Макс. частота 3000 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 644
Частота GPU 818 МГц -
FLOPS ~2513 Гфлопс ~1014 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12 Pro
1247
Honor 90
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
12 Pro
3915
Honor 90
н/д
AnTuTu Benchmark 9
12 Pro
1004895
Honor 90
н/д
CPU 224894 -
GPU 435932 -
Memory 159561 -
UX 177347 -
Total score 1004895 -
3DMark Wild Life Performance
12 Pro
9302
Honor 90
н/д
Пиковая температура корпуса 41.2 °C -
Stability 68% -
Graphics test 55 FPS -
Graphics score 9302 -
PCMark 3.0
12 Pro
13009
Honor 90
н/д
Web score 11824 -
Video editing 7637 -
Photo editing 29183 -
Data manipulation 9393 -
Writing score 14790 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI MIUI 13 MagicOS 7.1
Размер системы из коробки 26.5 ГБ -

Батарея

Объем 4600 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 120 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (20% за 5 минут)
Время полной зарядки 0:21 ч. 0:55 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:57 ч. -
Просмотр видео 10:04 ч. -
Игры 05:05 ч. -
Режим ожидания 89 ч. -
Общая автономность
12 Pro
25:40 ч.
Honor 90
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12 Pro vs Honor 90
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 200 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 16256 x 12192
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115° 112°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП) 3 (200 МП + 12 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi 12 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 8160 x 6112
Апертура f/2.5 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.14" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
12 Pro
141
Honor 90
н/д
Качество видео
12 Pro
111
Honor 90
н/д
Итоговая оценка камеры
12 Pro
131
Honor 90
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12 Pro
84.2 дБ
Honor 90
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Декабрь 2021 года Май 2023 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 120 Вт Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, корпус и звук - выбирайте Xiaomi 12 Pro, а если программное обеспечение и автономность – то Honor 90.

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