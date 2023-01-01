Xiaomi 12 Pro против Honor 90
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового Honor 90, который имеет процессор Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Стабилизация изображения
- Поддерживает более мощную зарядку (120W vs 66W)
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Стерео динамики
- Запись замедленной съемки в 1920 FPS
- На 20% выше плотность пикселей (521 vs 435 PPI)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Honor 90
- Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Весит на 21 грамм меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.73 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1200 x 2664 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.98:9
|Плотность пикселей
|521 точек на дюйм
|435 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|970 нит
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1500 нит
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.6%
|90.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|-
|ШИМ (PWM)
|367 Гц
|-
|Время отклика
|5 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.6 мм
|161.9 мм
|Ширина
|74.6 мм
|74.1 мм
|Толщина
|8.66 мм
|7.8 мм
|Вес
|204 грамма
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый, Розовый
|Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition
|Макс. частота
|3000 МГц
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710
|Кэш L3
|6 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Adreno 644
|Частота GPU
|818 МГц
|-
|FLOPS
|~2513 Гфлопс
|~1014 Гфлопс
Бенчмарки
|CPU
|224894
|-
|GPU
|435932
|-
|Memory
|159561
|-
|UX
|177347
|-
|Total score
|1004895
|-
|Пиковая температура корпуса
|41.2 °C
|-
|Stability
|68%
|-
|Graphics test
|55 FPS
|-
|Graphics score
|9302
|-
|Web score
|11824
|-
|Video editing
|7637
|-
|Photo editing
|29183
|-
|Data manipulation
|9393
|-
|Writing score
|14790
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 13
|MagicOS 7.1
|Размер системы из коробки
|26.5 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|120 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 8 минут)
|Да (20% за 5 минут)
|Время полной зарядки
|0:21 ч.
|0:55 ч.
|Веб-серфинг
|08:57 ч.
|-
|Просмотр видео
|10:04 ч.
|-
|Игры
|05:05 ч.
|-
|Режим ожидания
|89 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|200 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|16256 x 12192
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|115°
|112°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
|3 (200 МП + 12 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi 12 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|8160 x 6112
|Апертура
|f/2.5
|-
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.14"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2021 года
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 120 Вт
|Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, корпус и звук - выбирайте Xiaomi 12 Pro, а если программное обеспечение и автономность – то Honor 90.
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