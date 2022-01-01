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Xiaomi 12 Pro против Huawei Mate 30 Pro

Ксиаоми 12 Pro
VS
Хуавей Мейт 30 Про
Xiaomi 12 Pro
Huawei Mate 30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.53-дюймового Huawei Mate 30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 28 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 75% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 27% выше плотность пикселей (521 vs 409 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 43% выше максимальная яркость экрана (972 против 679 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 2 года и 4 месяца новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
Причины выбрать Huawei Mate 30 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12 Pro
vs
Mate 30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.73 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1176 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.5:9
Плотность пикселей 521 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 94.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 98.1%
ШИМ (PWM) 367 Гц 245 Гц
Время отклика 5 мс 3.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
12 Pro +43%
972 нит
Mate 30 Pro
679 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 158.1 мм
Ширина 74.6 мм 73.1 мм
Толщина 8.66 мм 8.8 мм
Вес 204 грамма 198 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый, Синий Черный, Синий, Золотой, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
12 Pro
89.6%
Mate 30 Pro +5%
94.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12 Pro и Хуавей Мейт 30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 HiSilicon Kirin 990
Макс. частота 3000 МГц 2860 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.86 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.09 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 730 Mali G76 MP16
Частота GPU 818 МГц 600 МГц
FLOPS - ~768 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12 Pro +61%
1242
Mate 30 Pro
773
Geekbench 5 (многоядерный)
12 Pro +27%
3887
Mate 30 Pro
3061
AnTuTu Benchmark 9
12 Pro +75%
1008340
Mate 30 Pro
575442
CPU - 158654
GPU - 233745
Memory - 73909
UX - 109607
Total score 1008340 575442
3DMark Wild Life Performance
12 Pro
н/д
Mate 30 Pro
3284
Stability - 46%
Graphics test - 19 FPS
Graphics score - 3284
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10
Оболочка UI MIUI 13 EMUI 11
Размер системы из коробки 26.5 ГБ 27.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да, SuperCharge (25% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12 Pro
н/д
Mate 30 Pro
14:58 ч.
Время просмотра видео
12 Pro
н/д
Mate 30 Pro
18:19 ч.
Время разговора (3G)
12 Pro
н/д
Mate 30 Pro
20:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12 Pro vs Huawei Mate 30 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8500 x 4700
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП) 4 (40 МП + 8 МП + 40 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX608 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei Mate 30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура - f/2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
12 Pro
н/д
Mate 30 Pro
131
Качество видео
12 Pro
н/д
Mate 30 Pro
100
Итоговая оценка камеры
12 Pro
н/д
Mate 30 Pro
121

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* - Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* - 21
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12 Pro +3%
84.2 дБ
Mate 30 Pro
82 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.4 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12 Pro более удачной покупкой.

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