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Xiaomi 12 Pro против Huawei Mate 50

Ксиаоми 12 Pro
VS
Хуавей Мейт 50
Xiaomi 12 Pro
Huawei Mate 50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового Huawei Mate 50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • На 18% выше плотность пикселей (521 vs 442 PPI)
Причины выбрать Huawei Mate 50
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
12 Pro
95
Mate 50
86
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
12 Pro
93
Mate 50
91
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
12 Pro
75
Mate 50
88
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
12 Pro
79
Mate 50
79
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
12 Pro
84
Mate 50
91
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
12 Pro
84
Mate 50
84

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12 Pro
vs
Mate 50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.73 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1224 x 2700 пикселей
Соотношение сторон 20:9 -
Плотность пикселей 521 точек на дюйм 442 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 970 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 88.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 367 Гц -
Время отклика 5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
12 Pro
1043 нит
Mate 50
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 161.5 мм
Ширина 74.6 мм 76.1 мм
Толщина 8.66 мм 7.98 мм
Вес 204 грамма 206 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый, Синий Черный, Серебристый, Фиолетовый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
12 Pro +1%
89.6%
Mate 50
88.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12 Pro и Хуавей Мейт 50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3000 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 730
Частота GPU 818 МГц 900 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12 Pro +2%
1243
Mate 50
1221
Geekbench 5 (многоядерный)
12 Pro +3%
3895
Mate 50
3781
AnTuTu Benchmark 9
12 Pro
997556
Mate 50 +3%
1031252
CPU 224894 -
GPU 435932 -
Memory 159561 -
UX 177347 -
Total score 997556 1031252
3DMark Wild Life Performance
12 Pro
9326
Mate 50 +9%
10189
Stability 67% -
Graphics test 55 FPS 61 FPS
Graphics score 9326 10189
PCMark 3.0 score 13054 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android
Оболочка UI MIUI 13 EMUI 13
Размер системы из коробки 26.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4460 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да
Время полной зарядки 0:21 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:48 ч. -
Просмотр видео 10:04 ч. -
Игры 04:53 ч. -
Режим ожидания 89 ч. -
Общая автономность
12 Pro
25:27 ч.
Mate 50
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12 Pro vs Huawei Mate 50
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8192 x 6144
Зум Оптический, 2x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП) 3 (50 МП + 12 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi 12 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4160 x 3120
Апертура f/2.5 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.14" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
12 Pro
141
Mate 50
н/д
Качество видео
12 Pro
111
Mate 50
н/д
Итоговая оценка камеры
12 Pro
131
Mate 50
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12 Pro
84.2 дБ
Mate 50
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение и звук - выбирайте Xiaomi 12 Pro, а если автономность, коммуникации и корпус – то Huawei Mate 50.

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