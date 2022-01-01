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Xiaomi 12 Pro против OnePlus 10R

Ксиаоми 12 Pro
VS
Ванплас 10R
Xiaomi 12 Pro
OnePlus 10R

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового OnePlus 10R, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 Max и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 32% выше плотность пикселей (521 vs 394 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1235 и 991 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus 10R
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12 Pro
vs
OnePlus 10R

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.73 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 521 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 87.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 367 Гц -
Время отклика 5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
12 Pro
1046 нит
OnePlus 10R
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 163.3 мм
Ширина 74.6 мм 75.5 мм
Толщина 8.66 мм 8.2 мм
Вес 204 грамма 186 граммов
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый, Синий Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
12 Pro +2%
89.6%
OnePlus 10R
87.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12 Pro и Ванплас 10R в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 MediaTek Dimensity 8100 Max
Макс. частота 3000 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G610 MC6
Частота GPU 818 МГц -
FLOPS ~2236 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 -
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12 Pro +25%
1235
OnePlus 10R
991
Geekbench 5 (многоядерный)
12 Pro +5%
3873
OnePlus 10R
3699
AnTuTu Benchmark 9
12 Pro +27%
995309
OnePlus 10R
785967
CPU 235094 187166
GPU 440628 313787
Memory 166283 139641
UX 161731 146237
Total score 995309 785967
3DMark Wild Life Performance
12 Pro
9357
OnePlus 10R
н/д
Stability 60% -
Graphics test 56 FPS -
Graphics score 9357 -
PCMark 3.0 score 13038 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 OxygenOS 12.1
Размер системы из коробки 26.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (50% за 14 минут)
Время полной зарядки 0:21 ч. 0:33 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:48 ч. -
Просмотр видео 10:04 ч. -
Игры 04:53 ч. -
Режим ожидания 89 ч. -
Общая автономность
12 Pro
25:27 ч.
OnePlus 10R
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12 Pro vs OnePlus 10R
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi 12 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.14" 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
12 Pro
141
OnePlus 10R
н/д
Качество видео
12 Pro
111
OnePlus 10R
н/д
Итоговая оценка камеры
12 Pro
131
OnePlus 10R
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 12
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12 Pro
84.2 дБ
OnePlus 10R
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и камера - выбирайте Xiaomi 12 Pro, а если автономность – то OnePlus 10R.

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