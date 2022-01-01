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Xiaomi 12 Pro против Oppo Find X2 Pro

Ксиаоми 12 Pro
VS
Оппо Find X2 Про
Xiaomi 12 Pro
Oppo Find X2 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового Oppo Find X2 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
  • Показывает на 45% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Комплектуется на 340 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 4260 мАч
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (1045 против 866 нит)
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Find X2 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12 Pro
vs
Find X2 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.73 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1440 x 3168 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.8:9
Плотность пикселей 521 точек на дюйм 513 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 90.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 100%
ШИМ (PWM) 367 Гц 480 Гц
Время отклика 5 мс 2.6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
12 Pro +21%
1045 нит
Find X2 Pro
866 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 165.2 мм
Ширина 74.6 мм 74.4 мм
Толщина 8.66 мм 8.8 мм
Вес 204 грамма 207 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Керамика
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый, Синий Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
12 Pro
89.6%
Find X2 Pro +1%
90.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12 Pro и Оппо Find X2 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 3000 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 650
Частота GPU 818 МГц 587 МГц
FLOPS - ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12 Pro +38%
1245
Find X2 Pro
904
Geekbench 5 (многоядерный)
12 Pro +20%
3896
Find X2 Pro
3241
AnTuTu Benchmark 9
12 Pro +45%
995649
Find X2 Pro
688243
CPU 235094 188961
GPU 440628 226192
Memory 166283 130927
UX 161731 148355
Total score 995649 688243
3DMark Wild Life Performance
12 Pro +145%
9357
Find X2 Pro
3825
Stability 60% 99%
Graphics test 56 FPS 22 FPS
Graphics score 9357 3825
PCMark 3.0 score 13038 11587
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 13 ColorOS 11
Размер системы из коробки 26.5 ГБ 53 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4260 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да, SuperVOOC 2.0 Flash Charge (100% за 40 минут)
Время полной зарядки 0:21 ч. 0:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:48 ч. 08:09 ч.
Просмотр видео 10:04 ч. 14:04 ч.
Игры 04:53 ч. 03:52 ч.
Режим ожидания 89 ч. 88 ч.
Общая автономность
12 Pro
25:27 ч.
Find X2 Pro +5%
26:49 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12 Pro vs Oppo Find X2 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП) 3 (48 МП + 13 МП + 48 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 129 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi 12 Pro от DxOMark Примеры фото Oppo Find X2 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6464 x 4864
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.14" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
12 Pro +5%
141
Find X2 Pro
134
Качество видео
12 Pro +7%
111
Find X2 Pro
104
Итоговая оценка камеры
12 Pro +6%
131
Find X2 Pro
124

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12 Pro
84.2 дБ
Find X2 Pro +2%
85.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года Март 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение и автономность - выбирайте Xiaomi 12 Pro, а если коммуникации и корпус – то Oppo Find X2 Pro.

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