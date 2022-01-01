Главная > Сравнение смартфонов > 12 Pro vs Find X3 Neo – что лучше выбрать?

Xiaomi 12 Pro против Oppo Find X3 Neo

Ксиаоми 12 Pro
VS
Оппо Find X3 Нео
Xiaomi 12 Pro
Oppo Find X3 Neo

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.55-дюймового Oppo Find X3 Neo, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
  • Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 30% выше плотность пикселей (521 vs 402 PPI)
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (1046 против 750 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Find X3 Neo
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Весит на 20 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12 Pro
vs
Find X3 Neo

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.73 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 521 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 89.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 100%
ШИМ (PWM) 367 Гц 362 Гц
Время отклика 5 мс 3.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
12 Pro +39%
1046 нит
Find X3 Neo
750 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 159.9 мм
Ширина 74.6 мм 72.5 мм
Толщина 8.66 мм 8 мм
Вес 204 грамма 184 грамма
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый, Синий Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
12 Pro
89.6%
Find X3 Neo
89.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12 Pro и Оппо Find X3 Нео в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 3000 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 650
Частота GPU 818 МГц 587 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12 Pro +35%
1235
Find X3 Neo
913
Geekbench 5 (многоядерный)
12 Pro +24%
3873
Find X3 Neo
3126
AnTuTu Benchmark 9
12 Pro +37%
995309
Find X3 Neo
723979
CPU 235094 188454
GPU 440628 278383
Memory 166283 123034
UX 161731 134972
Total score 995309 723979
3DMark Wild Life Performance
12 Pro +86%
9357
Find X3 Neo
5044
Stability 60% 73%
Graphics test 56 FPS 30 FPS
Graphics score 9357 5044
PCMark 3.0 score 13038 11711
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 ColorOS 11.1
Размер системы из коробки 26.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 20 минут)
Время полной зарядки 0:21 ч. 0:50 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:48 ч. -
Просмотр видео 10:04 ч. -
Игры 04:53 ч. -
Режим ожидания 89 ч. -
Общая автономность
12 Pro
25:27 ч.
Find X3 Neo
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12 Pro vs Oppo Find X3 Neo
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8192 x 6144
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП) 4 (50 МП + 13 МП + 16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi 12 Pro от DxOMark Примеры фото Oppo Find X3 Neo от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6464 x 4864
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.14" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
12 Pro +21%
141
Find X3 Neo
117
Качество видео
12 Pro +8%
111
Find X3 Neo
103
Итоговая оценка камеры
12 Pro +14%
131
Find X3 Neo
115

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12 Pro
84.2 дБ
Find X3 Neo +8%
91.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года Март 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.28 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple iPhone 12 Pro Max против Xiaomi 12 Pro
2. Apple iPhone 13 Pro Max против Xiaomi 12 Pro
3. OnePlus 9 Pro против Xiaomi 12 Pro
4. Xiaomi Mi 11 Pro против 12 Pro
5. OnePlus 10 Pro против Xiaomi 12 Pro
6. Samsung Galaxy S21 FE 5G против Oppo Find X3 Neo
7. Oppo Find X3 Pro против X3 Neo
8. Oppo Reno 6 Pro 5G против Find X3 Neo

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры