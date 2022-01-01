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Xiaomi 12 Pro против Samsung Galaxy M52 5G

Ксиаоми 12 Pro
VS
Самсунг Галакси М52 5G
Xiaomi 12 Pro
Samsung Galaxy M52 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy M52 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 33% выше плотность пикселей (521 vs 393 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (972 против 770 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
Причины выбрать Samsung Galaxy M52 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
  • Весит на 31 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12 Pro
vs
Galaxy M52 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.73 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 521 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 86.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 95.9%
ШИМ (PWM) 367 Гц 235 Гц
Время отклика 5 мс 9 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
12 Pro +26%
972 нит
Galaxy M52 5G
770 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 164.2 мм
Ширина 74.6 мм 76.4 мм
Толщина 8.66 мм 7.4 мм
Вес 204 грамма 173 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый, Синий Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
12 Pro +4%
89.6%
Galaxy M52 5G
86.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12 Pro и Самсунг Галакси М52 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 3000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 642L
Частота GPU 818 МГц 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12 Pro +106%
1242
Galaxy M52 5G
602
Geekbench 5 (многоядерный)
12 Pro +40%
3887
Galaxy M52 5G
2772
AnTuTu Benchmark 9
12 Pro +101%
1008340
Galaxy M52 5G
501268
CPU - 148763
GPU - 156509
Memory - 78541
UX - 118602
Total score 1008340 501268
3DMark Wild Life Performance
12 Pro
н/д
Galaxy M52 5G
2468
Stability - 98%
Graphics test - 14 FPS
Graphics score - 2468
PCMark 3.0 score - 11991
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 One UI 3.1
Размер системы из коробки 26.5 ГБ 26.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч. 1:48 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12 Pro
н/д
Galaxy M52 5G
14:34 ч.
Время просмотра видео
12 Pro
н/д
Galaxy M52 5G
21:08 ч.
Время разговора (3G)
12 Pro
н/д
Galaxy M52 5G
34:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12 Pro vs Samsung Galaxy M52 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП) 3 (64 МП + 12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* - Нет
Гибридный слот Нет Да
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12 Pro +5%
84.2 дБ
Galaxy M52 5G
80.3 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Декабрь 2021 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12 Pro более удачной покупкой.

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