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Xiaomi 12 Pro против Samsung Galaxy Note 20

Ксиаоми 12 Pro
VS
Самсунг Галакси Ноут 20
Xiaomi 12 Pro
Samsung Galaxy Note 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy Note 20, который имеет процессор Exynos 990 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 85% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 58% выше максимальная яркость экрана (972 против 614 нит)
  • На 33% выше плотность пикселей (521 vs 393 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 4300 мАч
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12 Pro
vs
Galaxy Note 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.73 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 521 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 89.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 99.9%
ШИМ (PWM) 367 Гц 250 Гц
Время отклика 5 мс 6.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
12 Pro +58%
972 нит
Galaxy Note 20
614 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 161.6 мм
Ширина 74.6 мм 75.2 мм
Толщина 8.66 мм 8.3 мм
Вес 204 грамма 192 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый, Синий Бронзовый, Мята, Графит
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
12 Pro
89.6%
Galaxy Note 20
89.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12 Pro и Самсунг Галакси Ноут 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Samsung Exynos 990
Макс. частота 3000 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G77 MP11
Частота GPU 818 МГц 550 МГц
FLOPS - ~1196 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2400 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12 Pro +34%
1242
Galaxy Note 20
928
Geekbench 5 (многоядерный)
12 Pro +40%
3887
Galaxy Note 20
2782
AnTuTu Benchmark 9
12 Pro +85%
1008340
Galaxy Note 20
546365
CPU - 147614
GPU - 195295
Memory - 97621
UX - 108092
Total score 1008340 546365
3DMark Wild Life Performance
12 Pro
н/д
Galaxy Note 20
4280
Stability - 88%
Graphics test - 25 FPS
Graphics score - 4280
PCMark 3.0 score - 10531
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 13 One UI 4.0
Размер системы из коробки 26.5 ГБ 35 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч. 1:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12 Pro vs Samsung Galaxy Note 20
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 12000 x 9000
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП) 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy Note 20 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 10 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3872 x 2592
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* - Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12 Pro
84.2 дБ
Galaxy Note 20 +4%
87.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года Август 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.359 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.366 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники AKG
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12 Pro более удачной покупкой.

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