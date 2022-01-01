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Xiaomi 12 Pro против Samsung Galaxy S20 Ultra

Ксиаоми 12 Pro
VS
Самсунг Галакси С20 Ультра
Xiaomi 12 Pro
Samsung Galaxy S20 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.9-дюймового Samsung Galaxy S20 Ultra, который имеет процессор Exynos 9 Octa 990 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
  • Показывает на 68% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (1049 против 886 нит)
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 1
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1242 и 903 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Ultra
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • На 18% лучшая автономность (87 vs 74 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12 Pro
vs
Galaxy S20 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.73 дюймов 6.9 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 521 точек на дюйм 511 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 89.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 99.2%
ШИМ (PWM) 367 Гц 240 Гц
Время отклика 5 мс 6.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
12 Pro +18%
1049 нит
Galaxy S20 Ultra
886 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 166.9 мм
Ширина 74.6 мм 76 мм
Толщина 8.66 мм 8.8 мм
Вес 204 грамма 220 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый, Синий Черный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
12 Pro
89.6%
Galaxy S20 Ultra
89.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12 Pro и Самсунг Галакси С20 Ультра в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Samsung Exynos 9 Octa 990
Макс. частота 3000 МГц 2700 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G77 MP11
Частота GPU 818 МГц 550 МГц
FLOPS - ~1196 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1000 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12 Pro +38%
1242
Galaxy S20 Ultra
903
Geekbench 5 (многоядерный)
12 Pro +35%
3896
Galaxy S20 Ultra
2877
AnTuTu Benchmark 9
12 Pro +68%
1000320
Galaxy S20 Ultra
596194
CPU 235094 159236
GPU 440628 234975
Memory 166283 111280
UX 161731 94560
Total score 1000320 596194
3DMark Wild Life Performance
12 Pro +118%
9357
Galaxy S20 Ultra
4290
Stability 60% 42%
Graphics test 56 FPS 25 FPS
Graphics score 9357 4290
PCMark 3.0 score 13038 11240
Источники: 3DMark [3], [4]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10.0 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 13 One UI 4.0
Размер системы из коробки 26.5 ГБ 23.7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (100% за 80 минут)
Время полной зарядки 0:21 ч. 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12 Pro +1%
10:46 ч.
Galaxy S20 Ultra
10:32 ч.
Время просмотра видео
12 Pro
12:18 ч.
Galaxy S20 Ultra +3%
12:53 ч.
Время разговора (3G)
12 Pro
19:24 ч.
Galaxy S20 Ultra +26%
24:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12 Pro vs Samsung Galaxy S20 Ultra
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 12032 x 9204
Зум Оптический, 2x Оптический, 4x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП) 4 (108 МП + 48 МП + 12 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
Времяпролетный объектив - - 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
- Размер пикселя: 5 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi 12 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 40 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 7864 x 5200
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.14" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12 Pro
84.2 дБ
Galaxy S20 Ultra
84.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.32 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.56 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (45 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники от AKG
- Пленка на экране
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и производительность - выбирайте Xiaomi 12 Pro, а если автономность, коммуникации и корпус – то Samsung Galaxy S20 Ultra.

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