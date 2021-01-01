Главная > Сравнение смартфонов > 12 Pro vs Galaxy S21 – что лучше выбрать?

Xiaomi 12 Pro против Samsung Galaxy S21

Ксиаоми 12 Pro
VS
Самсунг Галакси С21
Xiaomi 12 Pro
Samsung Galaxy S21

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy S21, который имеет процессор Exynos 2100 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
  • На 0.53" большая диагональ экрана
  • На 77% выше максимальная яркость экрана (1497 против 848 нит)
  • Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 4000 мАч
  • На 24% выше плотность пикселей (521 vs 421 PPI)
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1234 и 1029 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S21
  • Весит на 35 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12 Pro
vs
Galaxy S21

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.73 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 521 точек на дюйм 421 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 87.2%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.5%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
12 Pro +77%
1497 нит
Galaxy S21
848 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 151.7 мм
Ширина 74.6 мм 71.2 мм
Толщина 8.16 мм 7.9 мм
Вес 204 грамма 169 граммов
Водонепроницаемость - IP68
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый, Синий Белый Фантом, Фиолетовый фантом, Серый Фантом, Розовый Фантом
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
12 Pro +3%
89.6%
Galaxy S21
87.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12 Pro и Самсунг Галакси С21 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Samsung Exynos 2100
Макс. частота 3000 МГц 2900 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G78 MP14
Частота GPU - 760 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12 Pro +20%
1234
Galaxy S21
1029
Geekbench 5 (многоядерный)
12 Pro +20%
3875
Galaxy S21
3217
AnTuTu Benchmark 9
12 Pro +46%
1003516
Galaxy S21
688143
CPU - 190831
GPU - 245573
Memory - 124639
UX - 130708
Total score 1003516 688143
3DMark Wild Life Performance
12 Pro
н/д
Galaxy S21
5503
Stability - 66%
Graphics test - 32 FPS
Graphics score - 5503
PCMark 3.0 score - 13149
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 13 One UI 4.0
Размер системы из коробки - 28.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (55% за 50 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12 Pro
н/д
Galaxy S21
10:57 ч.
Время просмотра видео
12 Pro
н/д
Galaxy S21
15:10 ч.
Время разговора (3G)
12 Pro
н/д
Galaxy S21
27:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12 Pro vs Samsung Galaxy S21
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 1.1x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП) 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S21 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 10 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3872 x 2592
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.24"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
12 Pro
н/д
Galaxy S21
123
Качество видео
12 Pro
н/д
Galaxy S21
93
Итоговая оценка камеры
12 Pro
н/д
Galaxy S21
116

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12 Pro
н/д
Galaxy S21
87 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.46 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.51 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi 12 Pro. У него лучшие дисплей, производительность, автономность и корпус.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mi 11 Pro или Xiaomi 12 Pro
2. Xiaomi 12 или Xiaomi 12 Pro
3. Samsung Galaxy S21 Ultra или Samsung Galaxy S21
4. Samsung Galaxy A52 или Samsung Galaxy S21
5. Samsung Galaxy S20 или Samsung Galaxy S21
6. Samsung Galaxy Note 20 Ultra или Samsung Galaxy S21
7. Apple iPhone 12 Pro или Samsung Galaxy S21

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры