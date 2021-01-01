Xiaomi 12 Pro против Samsung Galaxy S21
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy S21, который имеет процессор Exynos 2100 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
- На 0.53" большая диагональ экрана
- На 77% выше максимальная яркость экрана (1497 против 848 нит)
- Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 4000 мАч
- На 24% выше плотность пикселей (521 vs 421 PPI)
- На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1234 и 1029 баллов
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S21
- Весит на 35 граммов меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
99
89
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
98
81
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
89
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
76
78
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
91
95
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
87
82
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.73 дюймов
|6.2 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|521 точек на дюйм
|421 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|89.6%
|87.2%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.5%
|ШИМ (PWM)
|-
|240 Гц
|Время отклика
|-
|5 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.6 мм
|151.7 мм
|Ширина
|74.6 мм
|71.2 мм
|Толщина
|8.16 мм
|7.9 мм
|Вес
|204 грамма
|169 граммов
|Водонепроницаемость
|-
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Розовый, Синий
|Белый Фантом, Фиолетовый фантом, Серый Фантом, Розовый Фантом
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Samsung Exynos 2100
|Макс. частота
|3000 МГц
|2900 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1
|Размер транзистора
|4 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 730
|Mali-G78 MP14
|Частота GPU
|-
|760 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
12 Pro +20%
1234
1029
Geekbench 5 (многоядерный)
12 Pro +20%
3875
3217
|CPU
|-
|190831
|GPU
|-
|245573
|Memory
|-
|124639
|UX
|-
|130708
|Total score
|1003516
|688143
|Stability
|-
|66%
|Graphics test
|-
|32 FPS
|Graphics score
|-
|5503
|PCMark 3.0 score
|-
|13149
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|MIUI 13
|One UI 4.0
|Размер системы из коробки
|-
|28.1 ГБ
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 8 минут)
|Да (55% за 50 минут)
|Время полной зарядки
|0:19 ч.
|1:35 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:57 ч.
Время просмотра видео
15:10 ч.
Время разговора (3G)
27:30 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 1.1x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|115°
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
|3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy S21 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3872 x 2592
|Апертура
|-
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.24"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
123
Качество видео
93
Итоговая оценка камеры
116
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2021 года
|Январь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Февраль 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.46 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.51 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi 12 Pro. У него лучшие дисплей, производительность, автономность и корпус.
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