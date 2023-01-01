Xiaomi 12 Pro против Samsung Galaxy S23 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy S23 Plus, который имеет процессор Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
- На 33% выше плотность пикселей (521 vs 393 PPI)
- Поддерживает более мощную зарядку (120W vs 45W)
- Запись замедленной съемки в 1920 FPS
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Plus
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 57% лучшая автономность (40:14 vs 25:40 часов)
- Камера имеет оптический зум 3x
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
- Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 15% выше максимальная яркость экрана (1204 против 1048 нит)
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
92
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
78
Производительность
Быстродействие приложений и системы
76
Игры
Возможности в 3D-гейминге
81
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
67
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
85
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.73 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|521 точек на дюйм
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|970 нит
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1500 нит
|1750 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Gorilla Glass Victus 2
|Соотношение экрана к корпусу
|89.6%
|88.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|97.4%
|ШИМ (PWM)
|367 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|5 мс
|1 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|163.6 мм
|157.8 мм
|Ширина
|74.6 мм
|76.2 мм
|Толщина
|8.66 мм
|7.6 мм
|Вес
|204 грамма
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый, Розовый
|Белый, Черный, Серий, Зеленый, Фиолетовый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy
|Макс. частота
|3000 МГц
|3360 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|6 МБ
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Adreno 740
|Частота GPU
|818 МГц
|719 МГц
|FLOPS
|~2513 Гфлопс
|~3481 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1246
Galaxy S23 Plus +24%
1543
Geekbench 5 (многоядерный)
3865
Galaxy S23 Plus +30%
5025
|CPU
|224894
|259318
|GPU
|435932
|503359
|Memory
|159561
|239818
|UX
|177347
|173966
|Total score
|996611
|1171348
|Пиковая температура корпуса
|41.2 °C
|36.2 °C
|Stability
|68%
|65%
|Graphics test
|55 FPS
|72 FPS
|Graphics score
|9302
|12140
|Web score
|11824
|13367
|Video editing
|7637
|7786
|Photo editing
|29183
|34102
|Data manipulation
|9393
|12002
|Writing score
|14790
|20294
Список Android-смартфонов в AnTuTu 9 (#66 и #22)
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5X
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 13
|One UI 5.1
|Размер системы из коробки
|26.5 ГБ
|42.5 ГБ
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|4700 мАч
|Макс. мощность зарядки
|120 Вт
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Да (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 8 минут)
|Да (57% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:21 ч.
|1:05 ч.
|Веб-серфинг
|08:57 ч.
|14:38 ч.
|Просмотр видео
|10:04 ч.
|17:37 ч.
|Игры
|05:05 ч.
|06:25 ч.
|Режим ожидания
|89 ч.
|127 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|8160 x 6120
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|115°
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
|3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi 12 Pro от DxOMark
|Примеры фото Samsung Galaxy S23 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4000 x 3000
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.14"
|1/3.24"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
12 Pro +9%
141
129
Качество видео
111
Galaxy S23 Plus +23%
137
Итоговая оценка камеры
131
Galaxy S23 Plus +2%
133
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2021 года
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Февраль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.57 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.4 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 120 Вт
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 Plus более удачной покупкой.
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