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Xiaomi 12 Pro против Samsung Galaxy S9

78 из 100
Xiaomi 12 Pro
VS
53 из 100
Samsung Galaxy S9
Xiaomi 12 Pro
Samsung Galaxy S9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy S9, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9810 и вышел на 47 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддерживает более мощную зарядку (120W vs 15W)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.93" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 3000 мАч
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 25% лучшая автономность (25:40 vs 20:36 часов)
  • На 60% выше максимальная яркость экрана (1057 против 660 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 1
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • Весит на 41 грамм меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.9 мм уже
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Экран:
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Производительность:
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Автономность:
Коммуникации:
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Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12 Pro
vs
Galaxy S9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.73 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.5:9
Плотность пикселей 521 точек на дюйм 568 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 970 нит 658 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 83.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 367 Гц 240 Гц
Время отклика 5 мс 7 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
12 Pro +60%
1057 нит
Galaxy S9
660 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 147.7 мм
Ширина 74.6 мм 68.7 мм
Толщина 8.66 мм 8.5 мм
Вес 204 грамма 163 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Розовый Черный, Золотистый, Серый, Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
12 Pro +7%
89.6%
Galaxy S9
83.6%

Производительность

Тестируем Xiaomi 12 Pro и Samsung Galaxy S9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Samsung Exynos 9 Octa 9810
Макс. частота 3000 МГц 2700 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 10 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G72 MP18
Частота GPU 818 МГц 572 МГц
FLOPS ~2513 Гфлопс ~370 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12 Pro +121%
1258
Galaxy S9
569
Geekbench 5 (многоядерный)
12 Pro +114%
3929
Galaxy S9
1836
AnTuTu Benchmark 9
12 Pro +168%
1001077
Galaxy S9
374039
CPU 224894 114409
GPU 435932 128760
Memory 159561 58370
UX 177347 69663
Total score 1001077 374039
3DMark Wild Life Performance
12 Pro +309%
9302
Galaxy S9
2272
Пиковая температура корпуса 41.2 °C 39.2 °C
Stability 68% 93%
Graphics test 55 FPS 13 FPS
Graphics score 9302 2272
Web score 11824 5104
Video editing 7637 5490
Photo editing 29183 9518
Data manipulation 9393 5723
Writing score 14790 6311
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1794 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 400 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 13 One UI 2,1
Размер системы из коробки 26.5 ГБ 14 ГБ

Батарея

Объем 4600 мАч 3000 мАч
Макс. мощность зарядки 120 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да, Qi/PMA (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:21 ч. 1:35 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:57 ч. 06:04 ч.
Просмотр видео 10:04 ч. 10:57 ч.
Игры 05:05 ч. 02:42 ч.
Режим ожидания 89 ч. 70 ч.
Общая автономность
12 Pro +25%
25:40 ч.
Galaxy S9
20:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12 Pro vs Samsung Galaxy S9
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115° -
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi 12 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.5 f/1.7
Фокусное расстояние 26 мм 25 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.14" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
12 Pro +36%
141
Galaxy S9
104
Качество видео
12 Pro +22%
111
Galaxy S9
91
Итоговая оценка камеры
12 Pro +32%
131
Galaxy S9
99

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12 Pro
84.2 дБ
Galaxy S9 +2%
86 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года Февраль 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.362 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.18 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 120 Вт -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12 Pro более удачной покупкой.

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