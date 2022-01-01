Xiaomi 12 Pro против Samsung Galaxy S9 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy S9 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9810 и вышел на 47 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
- Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 0.53" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 3500 мАч
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 65% выше максимальная яркость экрана (1043 против 631 нит)
- На 9% лучшая автономность (25:27 vs 23:22 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Более новая ОС: Android 12 против 10
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 1
- Смартфон на 3 года и 11 месяцев новее
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
Причины выбрать Samsung Galaxy S9 Plus
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
95
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
93
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
79
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.73 дюймов
|6.2 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1440 x 2960 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|521 точек на дюйм
|531 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|970 нит
|631 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1500 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|89.6%
|84.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|-
|ШИМ (PWM)
|367 Гц
|215 Гц
|Время отклика
|5 мс
|7 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|163.6 мм
|158.1 мм
|Ширина
|74.6 мм
|73.8 мм
|Толщина
|8.66 мм
|8.5 мм
|Вес
|204 грамма
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Розовый, Синий
|Золотой, Черный, Серый, Фиолетовый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Макс. частота
|3000 МГц
|2700 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
|Кэш L3
|6 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 730
|Mali-G72MP18
|Частота GPU
|818 МГц
|572 МГц
|FLOPS
|~2236 Гфлопс
|~658 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|1794 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 400 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
12 Pro +140%
1243
518
Geekbench 5 (многоядерный)
12 Pro +95%
3895
1999
|CPU
|224894
|116977
|GPU
|435932
|121725
|Memory
|159561
|74973
|UX
|177347
|93023
|Total score
|997556
|403629
|Stability
|67%
|95%
|Graphics test
|55 FPS
|13 FPS
|Graphics score
|9326
|2326
|PCMark 3.0 score
|13054
|6109
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 13
|One UI 2.1
|Размер системы из коробки
|26.5 ГБ
|13.9 ГБ
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Да, Qi/PMA (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 8 минут)
|Да (40% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:21 ч.
|1:40 ч.
|Веб-серфинг
|08:48 ч.
|06:59 ч.
|Просмотр видео
|10:04 ч.
|11:56 ч.
|Игры
|04:53 ч.
|03:44 ч.
|Режим ожидания
|89 ч.
|79 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|115°
|-
|Количество объективов
|3 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi 12 Pro от DxOMark
|Примеры фото Samsung Galaxy S9 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.5
|f/1.7
|Фокусное расстояние
|26 мм
|25 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.14"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1440p при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
12 Pro +36%
141
104
Качество видео
12 Pro +22%
111
Итоговая оценка камеры
12 Pro +32%
131
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2021 года
|Февраль 2018 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Март 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.294 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.35 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12 Pro более удачной покупкой.
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