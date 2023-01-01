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Xiaomi 12 Pro против Samsung Galaxy Z Fold 5

78 из 100
Xiaomi 12 Pro
VS
85 из 100
Samsung Galaxy Z Fold 5
Xiaomi 12 Pro
Samsung Galaxy Z Fold 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 7.6-дюймового Samsung Galaxy Z Fold 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
  • Поддерживает более мощную зарядку (120W vs 25W)
  • На 39% выше плотность пикселей (521 vs 374 PPI)
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Лучше лежит в руке - корпус на 55.3 мм уже
  • Весит на 49 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Fold 5
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX8
  • На 0.87" большая диагональ экрана
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12 Pro
vs
Galaxy Z Fold 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.73 дюймов 7.6 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1812 x 2176 пикселей
Соотношение сторон 20:9 -
Плотность пикселей 521 точек на дюйм 374 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 970 нит -
Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит 1750 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus 2
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 91.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 367 Гц -
Время отклика 5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
12 Pro
1057 нит
Galaxy Z Fold 5
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 154.9 мм
Ширина 74.6 мм 129.9 мм
Толщина 8.66 мм 6.1 мм
Вес 204 грамма 253 грамма
Водонепроницаемость Нет IPX8
Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Розовый Белый, Черный, Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
12 Pro
89.6%
Galaxy Z Fold 5 +2%
91.1%

Производительность

Тестируем Xiaomi 12 Pro и Samsung Galaxy Z Fold 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3000 МГц 3360 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 6 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 740
Частота GPU 818 МГц 680 МГц
FLOPS ~2513 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12 Pro
1247
Galaxy Z Fold 5
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
12 Pro
3915
Galaxy Z Fold 5
н/д
AnTuTu Benchmark 9
12 Pro
1004895
Galaxy Z Fold 5
н/д
CPU 224894 -
GPU 435932 -
Memory 159561 -
UX 177347 -
Total score 1004895 -
3DMark Wild Life Performance
12 Pro
9302
Galaxy Z Fold 5
н/д
Пиковая температура корпуса 41.2 °C -
Stability 68% -
Graphics test 55 FPS -
Graphics score 9302 -
PCMark 3.0
12 Pro
13009
Galaxy Z Fold 5
н/д
Web score 11824 -
Video editing 7637 -
Photo editing 29183 -
Data manipulation 9393 -
Writing score 14790 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI MIUI 13 One UI 5.1
Размер системы из коробки 26.5 ГБ -

Батарея

Объем 4600 мАч 4400 мАч
Макс. мощность зарядки 120 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:21 ч. 1:19 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:57 ч. -
Просмотр видео 10:04 ч. -
Игры 05:05 ч. -
Режим ожидания 89 ч. -
Общая автономность
12 Pro
25:40 ч.
Galaxy Z Fold 5
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12 Pro vs Samsung Galaxy Z Fold 5
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8160 x 6120
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП) 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi 12 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 10 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3648 x 2736
Апертура f/2.5 f/1.8
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.14" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12 Pro
84.2 дБ
Galaxy Z Fold 5
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года Июль 2023 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Август 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 120 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Z Fold 5 более удачной покупкой.

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