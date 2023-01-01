Xiaomi 12 Pro против Sony Xperia 10 V
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.1-дюймового Sony Xperia 10 V, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
- Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 0.63" большая диагональ экрана
- Поддерживает более мощную зарядку (120W vs 30W)
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Запись замедленной съемки в 1920 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- На 10% выше максимальная яркость экрана (1040 против 945 нит)
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Sony Xperia 10 V
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 102% лучшая автономность (51:47 vs 25:40 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
91
73
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
82
62
Производительность
Быстродействие приложений и системы
75
39
Игры
Возможности в 3D-гейминге
84
31
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
67
93
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
85
68
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.73 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1080 x 2520 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|21:9
|Плотность пикселей
|521 точек на дюйм
|449 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|970 нит
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1500 нит
|1000 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|89.6%
|82.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|-
|ШИМ (PWM)
|367 Гц
|-
|Время отклика
|5 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.6 мм
|155 мм
|Ширина
|74.6 мм
|68 мм
|Толщина
|8.66 мм
|8.3 мм
|Вес
|204 грамма
|159 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый, Розовый
|Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|3000 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Кэш L3
|6 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 730
|Adreno 619
|Частота GPU
|818 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~2513 Гфлопс
|~486 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
12 Pro +86%
1238
666
Geekbench 5 (многоядерный)
12 Pro +104%
3895
1913
|CPU
|225775
|-
|GPU
|436528
|-
|Memory
|172306
|-
|UX
|173152
|-
|Total score
|1006800
|386447
|Пиковая температура корпуса
|41.2 °C
|-
|Stability
|68%
|-
|Graphics test
|55 FPS
|7 FPS
|Graphics score
|9302
|1211
|Web score
|11824
|5975
|Video editing
|7637
|3948
|Photo editing
|29183
|14730
|Data manipulation
|9393
|7156
|Writing score
|14790
|11007
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 13
|-
|Размер системы из коробки
|26.5 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|120 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 8 минут)
|Да (37% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:21 ч.
|1:58 ч.
|Веб-серфинг
|08:57 ч.
|18:58 ч.
|Просмотр видео
|10:04 ч.
|28:21 ч.
|Игры
|05:05 ч.
|09:45 ч.
|Режим ожидания
|89 ч.
|124 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|115°
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
|3 (48 МП + 8 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", SK Hynix Hi-847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", SK Hynix Hi-846 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi 12 Pro от DxOMark
|Примеры фото Sony Xperia 10 V от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.5
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|27 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.14"
|1/4.0"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
12 Pro +88%
141
75
Качество видео
12 Pro +32%
111
84
Итоговая оценка камеры
12 Pro +68%
131
78
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2021 года
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 120 Вт
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12 Pro более удачной покупкой.
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