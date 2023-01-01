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Xiaomi 12 Pro против Sony Xperia 10 V

78 из 100
Xiaomi 12 Pro
VS
64 из 100
Sony Xperia 10 V
Xiaomi 12 Pro
Sony Xperia 10 V

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.1-дюймового Sony Xperia 10 V, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 0.63" большая диагональ экрана
  • Поддерживает более мощную зарядку (120W vs 30W)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (1040 против 945 нит)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Sony Xperia 10 V
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 102% лучшая автономность (51:47 vs 25:40 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12 Pro
vs
Xperia 10 V

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.73 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 20:9 21:9
Плотность пикселей 521 точек на дюйм 449 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 970 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 82.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 367 Гц -
Время отклика 5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
12 Pro +10%
1040 нит
Xperia 10 V
945 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 155 мм
Ширина 74.6 мм 68 мм
Толщина 8.66 мм 8.3 мм
Вес 204 грамма 159 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Розовый Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
12 Pro +9%
89.6%
Xperia 10 V
82.5%

Производительность

Тестируем Xiaomi 12 Pro и Sony Xperia 10 V в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 3000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 619
Частота GPU 818 МГц 950 МГц
FLOPS ~2513 Гфлопс ~486 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12 Pro +86%
1238
Xperia 10 V
666
Geekbench 5 (многоядерный)
12 Pro +104%
3895
Xperia 10 V
1913
AnTuTu Benchmark 9
12 Pro +161%
1006800
Xperia 10 V
386447
CPU 225775 -
GPU 436528 -
Memory 172306 -
UX 173152 -
Total score 1006800 386447
3DMark Wild Life Performance
12 Pro +668%
9302
Xperia 10 V
1211
Пиковая температура корпуса 41.2 °C -
Stability 68% -
Graphics test 55 FPS 7 FPS
Graphics score 9302 1211
PCMark 3.0
12 Pro +68%
13009
Xperia 10 V
7745
Web score 11824 5975
Video editing 7637 3948
Photo editing 29183 14730
Data manipulation 9393 7156
Writing score 14790 11007
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI MIUI 13 -
Размер системы из коробки 26.5 ГБ -

Батарея

Объем 4600 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 120 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (37% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:21 ч. 1:58 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:57 ч. 18:58 ч.
Просмотр видео 10:04 ч. 28:21 ч.
Игры 05:05 ч. 09:45 ч.
Режим ожидания 89 ч. 124 ч.
Общая автономность
12 Pro
25:40 ч.
Xperia 10 V +102%
51:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12 Pro vs Sony Xperia 10 V
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", SK Hynix Hi-847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", SK Hynix Hi-846 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi 12 Pro от DxOMark Примеры фото Sony Xperia 10 V от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 27 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.14" 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
12 Pro +88%
141
Xperia 10 V
75
Качество видео
12 Pro +32%
111
Xperia 10 V
84
Итоговая оценка камеры
12 Pro +68%
131
Xperia 10 V
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12 Pro
84.2 дБ
Xperia 10 V
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Декабрь 2021 года Май 2023 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 120 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12 Pro более удачной покупкой.

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