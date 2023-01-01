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Xiaomi 12 Pro против Vivo V25

Ксиаоми 12 Pro
VS
Виво V25
Xiaomi 12 Pro
Vivo V25

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.44-дюймового Vivo V25, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 27% выше плотность пикселей (521 vs 409 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • На 34% выше максимальная яркость экрана (1045 против 779 нит)
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Стерео динамики
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Vivo V25
  • На 27% лучшая автономность (32:14 vs 25:27 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12 Pro
vs
Vivo V25

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.73 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2404 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 521 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 970 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 84.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 367 Гц -
Время отклика 5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
12 Pro +34%
1045 нит
Vivo V25
779 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 159.2 мм
Ширина 74.6 мм 74.2 мм
Толщина 8.66 мм 7.79 мм
Вес 204 грамма 186 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый, Синий Черный, Золотой, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
12 Pro +6%
89.6%
Vivo V25
84.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12 Pro и Виво V25 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 MediaTek Dimensity 900
Макс. частота 3000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G68 MC4
Частота GPU 818 МГц 900 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12 Pro +76%
1237
Vivo V25
703
Geekbench 5 (многоядерный)
12 Pro +90%
3869
Vivo V25
2038
AnTuTu Benchmark 9
12 Pro +113%
991236
Vivo V25
465192
CPU 224894 121864
GPU 435932 132975
Memory 159561 91827
UX 177347 122665
Total score 991236 465192
3DMark Wild Life Performance
12 Pro +329%
9310
Vivo V25
2170
Stability 67% 98%
Graphics test 55 FPS 12 FPS
Graphics score 9310 2170
PCMark 3.0 score 13009 8502
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 Funtouch 12
Размер системы из коробки 26.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (53% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:21 ч. 1:11 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:48 ч. 12:03 ч.
Просмотр видео 10:04 ч. 16:32 ч.
Игры 04:53 ч. 05:33 ч.
Режим ожидания 89 ч. 83 ч.
Общая автономность
12 Pro
25:27 ч.
Vivo V25 +27%
32:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12 Pro vs Vivo V25
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9248 x 6936
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4"
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi 12 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 8192 x 6144
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.14" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
12 Pro
141
Vivo V25
н/д
Качество видео
12 Pro
111
Vivo V25
н/д
Итоговая оценка камеры
12 Pro
131
Vivo V25
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12 Pro
84.2 дБ
Vivo V25
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Декабрь 2021 года Август 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Проводная гарнитура
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12 Pro более удачной покупкой.

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