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Xiaomi 12 Pro против Vivo X70

Ксиаоми 12 Pro
VS
Виво X70
Xiaomi 12 Pro
Vivo X70

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.56-дюймового Vivo X70, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 5G и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
  • Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 31% выше плотность пикселей (521 vs 398 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Vivo X70
  • Весит на 23 грамма меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12 Pro
vs
Vivo X70

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.73 дюймов 6.56 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 521 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 86.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 367 Гц -
Время отклика 5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
12 Pro +5%
1057 нит
Vivo X70
1007 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 160.1 мм
Ширина 74.6 мм 75.4 мм
Толщина 8.66 мм 7.6 мм
Вес 204 грамма 181 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый, Синий Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
12 Pro +3%
89.6%
Vivo X70
86.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12 Pro и Виво X70 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 MediaTek Dimensity 1200 5G
Макс. частота 3000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G77 MC9
Частота GPU 818 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12 Pro +24%
1249
Vivo X70
1005
Geekbench 5 (многоядерный)
12 Pro +15%
3932
Vivo X70
3408
AnTuTu Benchmark 9
12 Pro +46%
1012212
Vivo X70
694057
CPU 235094 182174
GPU 440628 242215
Memory 166283 128085
UX 161731 139127
Total score 1012212 694057
3DMark Wild Life Performance
12 Pro +127%
9357
Vivo X70
4130
Stability 60% 92%
Graphics test 56 FPS 24 FPS
Graphics score 9357 4130
PCMark 3.0 score 13038 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 Funtouch OS 12
Размер системы из коробки 26.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4400 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (65% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:21 ч. 0:56 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:48 ч. -
Просмотр видео 10:04 ч. -
Игры 04:53 ч. -
Режим ожидания 89 ч. -
Общая автономность
12 Pro
25:27 ч.
Vivo X70
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12 Pro vs Vivo X70
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 7864 x 5200
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115° 116°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП) 3 (40 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi 12 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.14" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
12 Pro
141
Vivo X70
н/д
Качество видео
12 Pro
111
Vivo X70
н/д
Итоговая оценка камеры
12 Pro
131
Vivo X70
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 19
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12 Pro
84.2 дБ
Vivo X70
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения слота SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12 Pro более удачной покупкой.

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